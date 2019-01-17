科大與頂尖學府設中心研腦退化症治療方法　最快年中落戶科學園　

政府銳意發展香港成為創新科技中心，科大與哈佛大學醫學院的教學醫院波士頓兒童醫院、史丹福大學醫學院「保羅．F．格倫衰老生物學中心」和倫敦大學學院合作，計劃在科學園成立「神經退行性疾病研究中心」。 三所院校代表稱，選擇在香港作為研究基地，因本港有不少神經科學的人才可協助研究，加上希望進一步研究亞洲人的腦退化症疾病基因，因此香港可作中西研究合作的合適平台。

科大今早與哈佛大學醫學院波士頓兒童醫院、史丹福大學醫學院「保羅·F·格倫衰老生物學中心）和倫敦大學學院代表簽署合作備忘錄，將在本港成立「神經退行性疾病研究中心」。（林若勤攝）

對歐洲與亞洲人疾病基因不同感興趣

倫敦大學學院代表John Hardy表示，過往早已與神經生物學學家、科大副校長（研究及發展）葉玉如就神經退行性疾病展開研究，發現歐洲與亞洲人的疾病基因有所不同，令其產生研究興趣。

他認為，本港是傳統中西交流的合適平台，待中心成立後作進一步研究，有助找出治療腦退化症的不同方法。哈佛大學的教學醫院波士頓兒童醫院代表Clifford Woolf 亦同意，希望在香港中心能收集亞洲腦退化病人的研究樣本，分析疾病特徵及應對方法。

領導計劃的科大副校長（研究及發展）葉玉如表示，現時正申請政府醫療創新平台「Health@InnoHK」，以取得撥款資助及落戶科學園，若成事料最快年中展開籌備正作。（林若勤攝）

冀透過研究了解阿爾茲海默症的病理

研究中心未來會集中研究阿爾茲海默症，原因是此為最常見的神經退化性疾病，亦是導致老年人死亡的十大原因之一。葉玉如指，今次合作計劃有三大方向，首先希望找到發展治癒策略的生物標誌物，以設計神經退行性疾病的早期測試方法及協助制定技術平台；其次，透過研究可以進一步了解病理，如阿爾茲海默症的產生，亦希望透過血液樣本，找出可以影響大腦運作的份子，以發展及改善早期診斷及治療方法。

她指，三個項目均由科大牽頭，並按研究性質與不同院校合作。

將與伊利沙伯醫院、威爾斯親王醫院和基督教靈實協會

葉指，研究團隊亦包括東京大學的研究人員，而由於科大並無設立醫學院，故會與伊利沙伯醫院、威爾斯親王醫院和基督教靈實協會合作，由醫院提供患者樣本，日後亦可將研究成功的檢測方法或藥物治療應用在醫院病人身上。

她指，現時四院校正聯合申請政府醫療創新平台「Health@InnoHK」，以取得撥款資助及落戶科學園，若成事料最快年中展開籌備正作。