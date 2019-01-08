中環灣仔繞道石屎不合格　陳淑莊：擔心成沙中線事件翻版

將在月尾通車的中環灣仔繞道，被《香港01》獨家揭發有超過約100個監測位置石屎工程不合格，駐地盤工程公司艾奕康（AECOM）在2013至2014年間曾多次去信承建商中國建築工程要求改善。但最終路政署解釋指中國建築已委託專家調查，認為不會減弱石屎強度和隧道結構。 民主派議員對事件表示關注，公民黨立法會議員陳淑莊質疑若工程存在這麼多不合格的地方，何以「中國建築話ok就ok?」要求政府解釋為何在中國建築工程有問題的情況下，仍接受承建商委託的獨立專家調查報告，未有跟從既定的指標，促政府盡快交代。

中環灣仔繞道，隧道天花有多個水漬呈圓形及條狀。（資料圖片/張浩維攝）

公民黨立法會議員陳淑莊相當關注事件，指若石屎溫度過高而引致裂縫和滲水，會出現鏽蝕鋼筋情況，影響整體堅固度。她促請政府公開就事件交代，質疑若工程存在這麼多不合格的地方，何以中國建築委託獨立專家調查後路政署就全盤收貨，「中國建築話ok就ok」、「我好擔心係港鐵沙中線事件的翻版!」

陳淑莊指前特首曾蔭權所提出的十大基建「個個都有問題」，包括之前的港珠澳大橋工程及沙中線月台工程，「幾千億公帑到底肥咗邊個?累咗邊個?香港人要點埋單?」

林卓廷指中環灣仔繞道工程滲水情況令人憂慮。(鄭榕笛攝)

她要求政府公開中國建築所委託的獨立專家，並解釋為何在艾奕康（AECOM）指出中國建築工程有問題的情況下，港府仍接受該獨立專家的報告，「點解一有獨立報告，路政署就突然搬龍門話ok?」

民主黨立法會議員林卓廷指中環灣仔繞道工程滲水情況令人憂慮，要求政府公布有關工程報告，並向公眾解釋政府所做過的監管及補救措施。