中環灣仔繞道現裂紋及滲水　運輸署：問題不影響通車

中環灣仔繞道將於1月20日進行第一階段通車，《香港01》記者昨（6日）日於繞道直擊發現，隧道內有多條裂紋，甚至有牆身出現滲水。 運輸署今（7日）日召開記者會，並帶傳媒參觀繞道，承認是有輕微滲水的情況，其中更展示隧道內曾滲水位置，惟稱署方已在滲水位灌漿改善情況；運輸署副署長彭偉成亦強調，繞道已做好開通的準備，強調相關問題不會危及結構安全。

運輸署向傳媒展示隧道內曾滲水位置，惟稱署方已在滲水位灌漿改善情況。（梁鵬威攝）

公益金昨日（6日）於中環灣仔繞道舉行50周年百萬行，《香港01》記者於現場發現，隧道內有多條裂紋及有滲水，形成「鐘乳石狀」，更有隧道壁出現破損。

路政署主要工程管理處副處長黃劍波今（7日）日帶參觀中環灣仔繞道，期間他承認繞道的隧道內有輕微滲水，但指隧道容許有限度滲漏，其中又展示出曾滲漏的位置，重申署方有就此進行灌漿處理。

黃劍波承認繞道的隧道內有輕微滲水，但重申署方有就此進行灌漿處理。（梁鵬威攝）

對於隧道天花出現裂紋，他表示，署方在隧道塗上了達35毫米的隔熱塗層，當中包含天然成分蛭石（vermiculite），於乾透後會出現顏色不均勻，及冷縮熱漲後有裂紋的情況，他強調相關問題「絕對不會影響結構安全」。

運輸署副署長彭偉成亦被問到隧道的工程問題，但他稱繞道已做好通車的準備，相關的問題亦不會影響結構安全。