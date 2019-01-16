【新界東北】成本或近千億　議員：偏袒權貴　收高球場毋須賠償

新界東北新發展區工程討論逾10年，發展局今日（16日）表示，將向立法會申請第一階段工程的撥款，涉款高達328.6億元；而連同受影響重建戶可獲最多達7.326億的陪償金額、其他土地徵用及特惠津貼涉及的133.35億元，整個發展區首階段成本將涉款近500億港元。 不過，立法會議員尹兆堅認為，毗鄰新發展區是爭議性極高的粉嶺高球場，由於高球場的契約將於2020年到期，意味著政府將可不費一分一毫的賠償金額即可收地，質疑捨易取難是偏袒權貴。 有村民、團體同樣不明白為何政府做法，「（高球場）只須要收回就得，點解要影響咁多人咁多地？」

新界東北新發展區涉及逾700公頃土地。（梁鵬威攝）

發展局將就新界東北新發展區的首階段的主體工程，向立法會申請撥款達328.6億港元，工程包括地盤平整、擴闊粉嶺公路等基礎工程，以及遷置位於新界北缸瓦甫的警察設施等。另外，由於新發展區牽涉古洞北及粉嶺北村民，當局預留發放予受影響村民的特設現金津貼費用最多為7.326億元，而土地徵用及其他特惠津貼為133.35億元。

當局預計在今年首季諮詢立法會工務小組委員會，最快今年中取得撥款。至於其餘工程的費用則計劃於2023年向立法會申請。

發展局料首階段的收地成本為140億元，惟收回粉嶺高球場則不費分毫。

收回粉嶺高球場不須賠償

至於早前惹起極大爭議的粉嶺高球場，正正位於新發展區附近，共涉及170公頃的土地。土地供應專責小組去年年底提交報告，提出局部發展方案，建議收回當中32公頃作發展。不過，由於粉嶺高球場的契約將於2020年屆滿，政府只須於今年內提出收回土地，將不須花費分毫，亦不須作出賠償。

李肇華認為做法不合理，新發展區對大量人及土地造成影響。（梁鵬威攝） 村民：點解要影響咁多人咁多地 古洞北村村民關注組主席李肇華指新發展區內涉及部分私人土地，相反收回高球場則未牽涉相關問題，「（高球場）只須要收回就得，點解要影響咁多人咁多地？」他又批評政府近年花費公帑的基準模糊，「庫房有錢唔代表可以亂用。」

發展局將向立法會申請撥款，展開首階段工程。（梁鵬威攝）

尹兆堅：事件突顯政府偏袒權貴

立法會議員尹兆堅批評，是次事件更凸顯政府偏袒權貴的取態。他形容收回高球場的選項為「珠玉在前」，是一個較低廉的收地選項，但政府卻無視村民的訴求，以更大金額發展新界東北地區是毫不合理。他又稱，現時優化的賠償方案或令部分村民所得的賠償金額縮水，若政府日後需加碼填補相關的漏洞，只要為合理金額，他亦會支持。