【流感高峰】過去一周急症室人次日均逾六千　逾九成內科病床逼爆

正值冬季流感高峰期，醫院管理局公布昨日（16日）錄得6,088急症室首次求診人次，是連續7天錄得日均逾6,000求診人次。昨日數字較前日（15日）的6,455人次略為下跌，當中1,057人次需經急症室轉入內科病房。 全日內科病房平均佔用率為111%，佔用率最高的是屯門醫院，達122%。15間公立醫院當中，14間的內科病房佔用率達100%或以上。

急症室求診人次過去一周均錄得逾6,000人次。（資料圖片）

醫管局公布最新公立醫院服務使用數據，昨日共6,088人次前往急症室求診，是連續7天錄得日均逾6,000人求診，其中伊利沙伯醫院的急症室最多人求診，全日共506人次，同日有1,057人次需經急症室轉入內科。

內科病房佔用率方面，全日平均佔用率為111%，15間有提供內科病床的公立醫院當中，有14間於午夜時的病床佔用率達100%或以上，當中以屯門醫院佔用率最高，達122%；其次為伊利沙伯醫院，佔用率為119%。

截至今日（17日）中午12時30分，東區尤德夫人那打素醫院急症室的輪候時間最長，逾7個小時；伊利沙伯醫院的病人則需等候逾5小時，其餘急症室的輪候時間則介乎1至2小時。

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