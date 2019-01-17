【流感高峰】陳肇始「捱義氣論」　李國麟：有前線護士感不開心

近期流感肆虐，公立醫院逼爆情況愈見嚴峻，食物及衞生局局長陳肇始昨天（16日）在電台節目時表示，形容公院醫護人員在節日期間仍上班是「捱義氣」，對他們非常尊重和尊敬。 惟陳肇始的「捱義氣論」惹來護士的不滿，身兼衞生服務界立法會議員的香港護士協會主席李國麟引述有護士向他表示，對「捱義氣論」感不開心，他指出護士一向需要在假日上班，並不是「捱義氣」；捱義氣的實為護士在自己的假期仍回醫院當特別更，惟申請特別津貼需通過多個關卡。他又引述有護士形容公院利用護士救急扶危的道德責任，使護士們「捱義氣」。

李國麟表示，自從進入流感高峰期後，公院出現逼爆情況，據前線護士反映，現時的護士病人比例逾1:10。（資料圖片／梁鵬威攝）

護士協會將於周日於政府總部舉行「做爆、不如鬧爆」集會，李國麟表示，集會旨在讓前線護士吐苦水、「消消氣」，同時讓市民了解前線護線的苦況。他表示明天和後天都會在報章登報告，呼籲市民參與，又表示歡迎陳肇始等官員或拍片支持護士的歌手譚詠麟等具知名度人士，可到場支持。

李國麟表示，自從進入流感高峰期後，公院出現逼爆情況，據前線護士反映，現時的護士病人比例逾1:10，已較國際水平的1:6超出接近一倍。

他又特別提到，有前線護士對「捱義氣論」感不開心，他指出護士一向需要在假日上班，並非捱義氣。捱義氣的是護士在自己的假期仍回醫院當特別更，惟特別更的申請特別津貼需通過多個關卡，他又引述有護士形容公院利用護士救急扶危的道德責任，使護士「捱義氣」。