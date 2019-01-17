【沙中線】禮頓專家證人稱供應商做一項拉力測試　已顯示結構安全

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今（17日）踏入43日，禮頓委聘的獨立結構工程專家、Tony Gee and Partners LLP 執行董事Nick SOUTHWARD繼續作供。代表中科的大律師蘇信恩指出，屋宇署規定的質量監控計劃（QSP）就測試鋼筋螺絲帽接駁的結構完整性有多項測試，而目前螺絲帽供應商人和科技（BOSA）只實施了其中一項測試，質疑Southward的專家報告提及根據該項測試結果，已足夠顯示車站的結構安全，未考慮其餘測試的拉力表現。

禮頓委聘的專家證人Southward。（盧翊銘攝）

Southward反駁，指雖然目前BOSA只就鋼筋螺絲帽進行了靜態拉力測試，未有進一步展開QSP永久拉長測試及周期荷重測試。惟他指出，周期荷重測試必須在鋼筋未澆灌石屎前實行，但現時結構早已澆灌石屎，結構埋藏地底無法展開周期荷重測試；加上結構建好後，列車試行亦沒有任何跡象顯示破損，且設計有預留大量的剩餘力度，相信結構安全。

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊踏入43日。（資料圖片／盧翊銘攝） Southward又解釋，倘抽走東西走廊上層及下層分別4成及5成鋼筋，無礙結構安全的說法，是假設該枝鋼筋類別為460兆帕，倘鋼筋批次不同為500兆帕，相信能發揮額外百分之八的失效率。 至於紅磡站的開鑿檢驗結果，蘇信恩又舉例當中有樣本顯示鋼筋絞牙長度為35.34毫米，未有絞牙外露，將3毫米的容差一併計算，整枝絞牙長度最高僅為38.34毫米，與BOSA所提及標準絞牙長度為44毫米仍有一定距離，問及Southward該枝鋼筋能否視為被剪短。Southward否認，稱不排除供應商運送該枝鋼筋其絞牙或已不足的可能性。

而連續牆屬地基或是上蓋結構，禮頓與政府一直存有爭議。Southward稱，連續牆的設計是用作支撐東西走廊的月台層板，故整體結構應被視為上蓋結構（Superstructure）。惟代表政府的大律師周偉倫質疑，Southward不是註冊結構工程師，並引述設計顧問阿特金斯（Atkins）結構部技術董事、註冊結構工程師宋治民的證供，提及連續牆屬地基工程，不適用於屋宇署作業備考（ADM 19）。