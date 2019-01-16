【沙中線】禮頓專家證人稱抽走層板內5成鋼筋　仍無礙結構安全

沙中線紅磡站獨立調查委員會今（16日）下午續訊，禮頓委聘的獨立結構工程專家、Tony Gee and Partners LLP 執行董事Nick SOUTHWARD出席作供。Southward供稱，根據三間顧問公司阿特金斯（Atkins）、奧亞納（Arup）以及COWI的資料，均顯示東西走廊上層及下層即使分別抽走4成及5成鋼筋，結構仍然安全。Southward續指，加上香港並沒有太大的地震風震，而設計有9成是用作恆載（即指結構負重），其餘僅1成為列車運作及載客的是為周期荷重（live load），故認為結構毋須關注以及安全。

禮頓委聘的專家證人Southward表示，目前多方面顯示，即使抽走東西走廊上層4成以及下層5成鋼筋，結構亦屬安全。（陳晶琦攝)

Southward又反駁今早中科委聘的獨立結構工程專家、港大土木工程系副教授楊德忠作供時，提及鋼筋絞牙必須完全扭入螺絲帽以達致兩枝鋼筋的末端對接（Butt to Butt），且一併計算4毫米的誤差，鋼筋絞牙扭入長度應為40毫米之說法。Southward表示，螺絲帽供應商人和科技（BOSA）資料顯示，容許2圈絞牙外露（即絞牙長度8毫米）。假設鋼筋絞牙長度為40毫米，其中一端絞牙只須扭入螺絲帽36毫米便屬達標，故不可以用末端對接的方式比較。

Southward續指，BOSA所做的螺絲帽測試顯示鋼筋絞牙扭入6成，其拉力表現相比完全扭入鋼筋更強，故承認鋼筋只須扭入6成（即26.44毫米），結構便足夠安全，所以根據政府目前公布的75個樣本檢驗結果，有73枝鋼筋扭入多於26.44毫米達97%，即使以BOSA容許兩個絞牙外露的準則計算，扭入螺絲帽36毫米便達標的樣本亦佔68%，故結構是堅固及安全。

至於東面連續牆的設計改變，Southward表示東面連續牆頂部由原來使用24枝螺絲帽接駁，改為36枝連續鋼筋，稱對結構性能及穩定性均無影響，且彎曲強度更增加百分之五十。

委員會或再延遲交報告

對於楊德忠於庭上提及鋼筋絞牙扭入須達致末端對接的說法，委員會主席夏正民表示此說法是新的議題且關乎結構安全，或有需要花額外時間再次傳召之前的事實證人盤問相關事項，委員會將聽取各涉事方的專家證人證供後才考慮情況，倘再傳召事實證人，委員會或會延遲兩星期向政府提交紅磡站報告。