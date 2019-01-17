【收緊長者綜援】傳林鄭擬補鑊　60至64歲不能工作者獲千元津貼

社會福利署今月初宣布，將於2月1 日起提高申領長者綜援門檻，由現時的60歲提升到65歲，下月1日起實施，引起公眾譁然。 社福界立法會議員邵家臻早前在立法會提出「檢討綜合社會保障援計劃」議案，今（17日）在獲跨黨派議員支持下通過，議案中亦包括要求包括要求擱置收緊長者綜援門檻；社會意見反應強烈，有消息指特首林鄭月娥將於今晚相約建制派議員會面，料將討論受影響長者津貼補償方案，合資格者料可獲每月約千元的津貼。

據悉林鄭月娥今晚將與建制派會面，討論長者津貼補償方案。（資料圖片）

據悉，林鄭月娥在今早「檢討綜合社會保障援計劃」議案獲跨黨派議員支持下通過後，才邀請建制派議員今晚到特首辦商討補償方案，方案為向不能工作、年齡在60至64歲的長者提供特別津貼。

消息指，提出的方案預料為60至64歲、能證明自己沒有工作能力的長者，提供1,030元的津貼，金額相等於長者綜援與成人綜援的差額。方案內容雖然已有，但具體如何執行、何時執行及公布等等詳情就暫時未知。

非建制議員聯署 要求擱置「長者綜援資格調高至65歲的措施」

另一邊廂，26位非建制派立法會議員包括熱血公民鄭松泰、醫學界議員陳沛然今聯署，批評政府在議案通過後只約見建制派議員「試圖拆彈補鑊」，稱對做法感到憤怒；26位議員又要求特首林鄭月娥盡早安排會面，檢討綜援的長遠安排，並立即擱置「長者綜援資格調高至65歲的措施」。