【收緊長者綜援】被林鄭「屈」開綠燈　民建聯小編解畫：顧全大局

早前政府宣布收緊長者綜援年齡至65歲，措施引發社會廣泛不滿。而特首林鄭月娥出席立法會答問環節時，竟指去年預算案中提及該措施，因此建制派議員支持通過，證明措施是「各位（議員）批准」，言論令建制派嘩然，有議員更聲稱對下一份預算案會「驗屍咁驗」。 作為建制派第一大黨的民建聯也是首當其衝，其在下個月新一份預算案的取態備受關注。不過民建聯facebook專頁今日（16日）就出帖解畫，稱上次並非不為長者與政府抗爭，而是因預算案被否決，「政府就會停止運作，社會福利、公務員的薪金及公共服務開支會停止發放，就連『派糖』措施都會作罷，影響深遠」，辯解道「試問又點能夠輕易話否決就否決呢？」；又加上hastag「#唔批預算案會點 #顧全大局 #保民生」。

作為建制派第一大黨的民建聯也是首當其衝，其在下個月新一份預算案的取態備受關注。（資料圖片）

早前民建聯被「屈」為收緊長者綜援開綠燈，指對林鄭言論感到驚訝和強烈不滿；又不排除與民主派跨黨派合作，反對措施。林鄭成為眾矢之的，連特首辦主任陳國基都要向建制派「耍冧」。外界更有傳聞指事件驚動西環為特首「撲火」，要求建制派收火。

正當外界猜測，民建聯等建制派大黨，會否在下月預算案公佈後「企硬」時，民建聯fb小編就「發功」，於下午以「【假如《預算案》不獲通過...】」為題目發帖文解釋為何民建聯支持預算案。 帖文指，「有些人話民建聯唔敢為長者與政府抗爭，實情係如果我哋否決咗《預算案》，又會點呢？政府就會停止運作，社會福利、公務員的薪金及公共服務開支會停止發放，就連『派糖』措施都會作罷，影響深遠，試問又點能夠輕易話否決就否決呢？」

不過，帖文似乎收效甚微，有網民留言指「無恥x啊！唔敢就唔敢啦！認咗佢啦！又找借口嘞！如果議員否決議算案，起碼畀政府一個下馬威！好讓他們做得更好！你否決了它，政府不會著急嗎？除非它不急市民所急，否則，他們會想盡辦法去作出妥協吧！」；亦有網民指責民建聯小編「為保皇而保皇，保皇黨如你地叫政府取消所有市民福利，包括老人福利，以後唔使有財政預算案，府政將D錢點用就點用，解散立法局，一定冇人反對，林鄭就可攞曬庫房D錢囉，俾幾佰億填海就oK，每年俾1億照顧老人就取消，垃圾政府就有垃圾特首，廢人做廢工」，似乎民記要再花功夫解釋喇。