【沙中線】港鐵專家證人不建議再開鑿　稱鋼筋扭入6成保守鬆動

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今（17日）下午續訊，港鐵委聘的獨立結構工程專家、Arup Fellow Mike Glover出席作供。Glover供稱，對於紅磡站開鑿檢驗結果，有鋼筋僅扭入螺絲帽6.22毫米以及9.4毫米「感到驚訝」，惟目前公布共80個樣本，已顯示接下來開鑿的結果趨勢，故指出「再鑿多啲都唔會更好」，反而會花時間修補結構。 另外，Glover又指螺絲帽供應商人和科技（BOSA）去年所進行的螺絲帽測試，顯示鋼筋絞牙扭入六成（即26.44毫米），形容是「保守數字、好鬆動」；就他而言，扭入五成已足夠安全。

Glover（右）認為，建築工人並無惡意，更稱他們「唔會起身就諗要剪10條鋼筋」。（陳晶琦攝）

只著眼開鑿更多範圍無價值

Glover進一步解釋，政府現時就紅磡站開鑿檢驗結果，承認當中有兩枝鋼筋分別扭入逾6毫米及9毫米，令其感到驚訝，惟他認為建築工人並無惡意，更稱他們「唔會起身就諗要剪10條鋼筋」。加上，其他樣本扭入38毫米以及40毫米看似「差好遠」，惟他強調螺絲帽絞牙量度單位是毫米，其實屬「細微量度」。

同時，他又指出目前開鑿的樣本數據已能夠反映整體結構的接駁，即使開鑿更多地方，相差程度只維持在百分之八至十二，故認為毋須開鑿更多位置，反之應該考慮如何令其運作以及下一階段的紅磡站全面建議策略，檢視車站的竣工以及設計資料是否正確，否則只著眼開鑿更多範圍是對社會沒有甚麼價值。

Glover續指，紅磡站工程設計方面十分保守，且提及港鐵自設的守則涵蓋對地震的關注，惟實際上香港受地震風險屬輕微至中等程度，故不理解屋宇署規定的質量監控計劃當中，必須使用延性螺絲帽的用意，又指所有鋼筋混凝土本身有延性，故不用在守則規定列明，更稱「可能我同你世界唔同」。

就Mike Glover 出庭作供前，有傳媒報道Glover曾經參與港鐵項目，被質疑有利益衝突之嫌，而港鐵代表律師Philip Boulding早前亦在庭上承認，港鐵曾與Glover合作，但相信他能不偏不倚作供；委員會主席夏正民亦表示委員會對Glover的獨立性並無任何懷疑。