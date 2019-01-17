百佳新西蘭進口包裝煙三文魚疑受李斯特菌污染　食安中心籲勿食

食環署食安中心今 （4日）呼籲，市民不要食用一批由百佳超級市場出售的新西蘭進口預先包裝煙三文魚，因為有關產品可能受致病菌李斯特菌污染。中心又稱，業界如持有受影響產品，應停止使用或出售。

食安中心呼籲，市民不要食用一批由百佳超級市場的新西蘭進口預先包裝煙三文魚。（資料圖片）

產品詳情如下：

產品名稱：Beech Wood Smoked Slices

品牌：Regal New Zealand King Salmon

來源地：新西蘭

生產商：The New Zealand King Salmon Co. Ltd

進口商：百佳超級市場（香港）有限公司

淨重：每包100克

批號：M362D

此日期前食用：2019年1月28日

百佳進口60包 部分已出售

中心發言人表示，中心接獲新西蘭有關當局透過國際食品安全當局網絡通報，指一批由百佳超級市場進口的新西蘭進口預先包裝煙三文魚，可能受李斯特菌污染，現正進行回收。



中心已隨即聯絡百佳跟進。初步調查發現，百佳曾進口60包上述受影響批次產品，部分已售出。中心已指示百佳將涉事批次產品停售、下架及展開回收，市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2606 8658。

發言人呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用，業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。