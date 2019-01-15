【消委會】食安未就三款致癌物訂最高含量　曾測試200樣本全合格

還有不到一個月便是農曆新年，消委會今日（15日）公布58款曲奇、蝴蝶酥、蛋卷及杏仁條的測試結果，部份曲奇的鈉含量及糖含量與標籤不符，更有部份樣本驗出含有害污染物氯丙二醇（3-MCPD）及基因致癌物環氧丙醇、丙烯酰胺。報告更指，動物若長期且過量攝入會損害腎臟功能，更影響雄性的生殖器官。 食物安全中心指，消委會報告中所指的三款有害物，食品法典委員會尚未制訂其食品中最高含量，但就丙烯酰胺制訂了實務守則，並正草擬氯丙二醇及環氧丙醇的實務守則。中心又指，在2016至2018年間共抽驗逾200個曲奇及酥皮餅樣本作化學及微生物測試，樣本全部合格。

消委會今（15日）公布58款曲奇、蝴蝶酥、蛋卷及杏仁條測試結果。（歐嘉樂攝）

消委會於去年8至10月從超市、百貨公司及烘焙店等地搜集58款曲奇和甜酥餅樣本，包括46款附有營養標籤的預先包裝樣本，及12款非預先包裝或獲豁免營養標籤的預先包裝樣本，當中逾15款含有有害污染物3-MCPD及基因致癌物環氧丙醇、丙烯酰胺，而3-MCPD在酥條和曲奇內，多以氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPDE） 形態存在。

研究顯示，進食3-MCPDE後會在胃腸道內被大幅水解，並釋放出有毒3-MCPD。根據聯合國糧食及農業組織/世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA）及歐洲食物安全局（EFSA）報告，實驗動物長期攝入過量該物質，會損害腎臟功能，及影響雄性的生殖系統。

消委會今（15日）公布58款曲奇、蝴蝶酥、蛋卷及杏仁條測試結果。（歐嘉樂攝）

食安中心未有就涉事三款有害污染物制訂最高含量

食安中心表示，根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，預先包裝食物如含有添加劑作為防腐劑或抗氧化劑並構成食物的配料，須列明該添加劑的資料，中心正跟進消委會轉介懷疑不符合規定的樣本。中心未有就報告中的三款有害物制訂其食品中最高含量，中心已在2011年制定了「減低食品中丙烯酰胺的業界指引」，表示會繼續留意食品法典委員會及國際間就規管3-MCPDE及縮水甘油酯（消委會稱為環氧丙醇）的發展，與業界保持溝通及加强教育。

過去兩年抽取逾200個樣本化驗 全部合格

食安中心表示，在2016至2018年期間，共抽取超過200個曲奇和酥皮餅樣本作化學（包括金屬雜質及霉菌毒素等）及微生物測試，樣本全部合格。中心又指，就法例未有訂定標準的有害物質，按風險為本的原則抽取食物樣本化驗，如風險評估結果顯示，有關食物不適合供人食用，會要求商戶停售及回收有關食物，並可能會檢控涉事商戶。

食安中心又指，特區政府推行多項減鹽減糖措施，包括預先包裝食品「鹽/糖」標籤計劃，讓公眾更易辨認低鹽及低糖食品，並與業界商討減鹽減糖食品配方。中心強調關注食物中反式脂肪酸對健康的影響，多年來採取措施以減少食物中的反式脂肪酸。他們過往所進行的研究結果發現食物樣本中的反式脂肪酸平均含量有下降趨勢，反映業界在減低食物中反式脂肪酸含量方面所取得的成果。中心指會參考世衞建議，審視規管食品中工業生產之反式脂肪酸含量的需要。