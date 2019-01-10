【食安風暴】高雄過期奶精更改標籤出售　2513公斤流入餐廳飲料店

台灣再度爆發食安危機！台食藥署今天（10日）發布新聞稿指出，日前接獲民眾檢舉高雄易洲股份有限公司涉嫌將過期奶精更改標籤再賣，稽查後發現屬實。 經比對涉事廠家進銷貨資料，問題奶精產品共計2513公斤，檢調單位現場查扣庫存產品。經進一步調查發現，黑心奶精疑流入餐廳、早餐店、飲料店、KTV等各類場所。

台灣高雄爆發食安風暴，過期近1年半的奶精被更改標籤再賣，流入飲料店和餐廳。（食藥署）

台灣食藥署去年12月26日、27日會同相關部門至該公司進行聯合稽查，比對涉事廠家每項產品製程及原料資料，發現廠家涉嫌以2017年7月27日就過期的「榮達奶精」（NON DAIRY CREAMER SPD20），分裝製造成「AAA奶精」，且擅自延長保存期限。

食藥署另查獲廠家在同一批榮達奶精即將過期前，混入其他奶精原料，製成「玫瑰奶精」及「荷蘭奶精」等產品，同樣延長保存期限，直至榮達奶精原料有效期限過後，仍繼續販售。

食藥署強調，廠商使用逾期及即期原料製造產品，並擅自延長產品有效日期，涉違反「食品安全衞生管理法」第15條第1項規定，除了將沒入銷毀，也將依同法開罰新台幣6萬至2億元。目前，高雄衞生局已針對涉案產品及銷售下游業者啟動下架回收程序。

（中央社）