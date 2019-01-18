【沙中線】委員會專家證人：東西走廊底層不用鋼筋亦無礙結構安全

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今日（18日）踏入第44日，委員會委聘的獨立結構工程專家、RPS Consulting Enginneers董事Don McQuillan出席作供。McQuillan引述港鐵的專家證人Mike Glover抽走東西走廊底層的五成鋼筋結構仍安全，稱此做法是按照規則，惟他認為東西走廊底層不使用任何鋼筋，亦無礙結構安全，更形容「所有鋼筋都是過份提供」。 McQuillan續指，結構建成且運作經已逾三年，加上有列車試行，認為倘結構失效就「早已失效」。

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊踏入第44日。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

對於紅磡站展開開鑿工序以檢驗石屎質量，McQuillan表示雖然結果顯示部分樣本不合規格或未符施工質量，但無損整體結構，且認為再有更多的測試結果公布，亦不會改變他認為結構安全的看法。他續指，倘政府認為檢驗結果，顯示鋼筋螺絲帽接駁有問題，與其一直計算內部結構是否安全，不如就結構展開有限度的元素分析，以釋除公眾對安全關注的疑慮，否則政府堅持做荷重測試都是「浪費資源及荒謬（Total fallacy and waste of resource）」。

至於鋼筋絞牙扭入螺絲帽的長度被視為達標，各涉事方一直有不同標準。McQuillan表示開鑿方式以「陣列式超音波檢測方法」，質疑其容差為3毫米的準確度，故以工程師角度認為檢驗結果「不太令人有信心」，或會有誤導。而現時政府視達標扭入長度為37毫米，港鐵則根據螺絲帽供應商人和科技的測試扭入60%（即26.44毫米）則為合格，故他隨意（arbitrarily）選擇扭入75%（即32毫米）為達標。

有說法批評螺絲帽供應商人和科技（BOSA）去年就螺絲帽測試結果有問題，應要跟隨屋宇署規定的質量監控計劃（QSP）進一步展開永久拉力測試及周期荷重測試。McQuillan表示，上述兩項測試與螺絲帽接駁並無關係，多次重申扭入六成經已是可接受的準則。

代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott其後向McQuillan展示一張工人剪鋼筋的照片，McQuillan檢視後解釋，相片中的鋼筋有13圈絞牙，認為工人所剪的應是另一類較長的B型鋼筋，而不是接駁層板與連續牆經常使用的A型鋼筋。

而港鐵委聘的專家證人Mike Glover今早作供時，表示工地有混凝土呈「蜂巢」狀，應該是工人落石屎時少用了骨料及塑化劑的材料，惟指出此問題在工地十分常見及可修補。