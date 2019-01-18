港大生中學時非禮兩姊妹　官指未懂男女關係罔顧後果　判感化兩年

港大男生被指中學時期，與當時只得12歲的小師妹在校內戲劇室親熱，更把對方衣服脫光，更進一步要求性交，卻遭師妹拒絕。至前年二人爭執，女事主一氣之下報警揭發事件，並揭露她同校的姊姊，曾曾遭這名師兄揸臀。被告早前於區域法院承認兩項非禮罪，今被判24個月感化。

現年19歲被告在區域法院承認兩項非禮罪。（資料圖片）

現年19歲的男被告，於港大就讀二年級，他承認在2015至2016年間，分別非禮當時12歲的女事主X，及18歲的Z，X及Z是姊妹。

律師指被告過去4年飽受壓力

辯方求情時指，被告的感化報告正面，是次犯下嚴重錯誤因家庭背景和文化，令被告在社交方面有不足之處。被告現已深刻反思，明白並願意承擔自己的錯誤。辯方續指，自被捕後，被告4年間飽受精神壓力，唯他並無放棄，並努力應付IB 考試，考入港大心儀學科。因此，辯方希望法庭可以感化形式幫助被告更新。

官指不懂男女關係罔顧後果

法官判刑時指，考慮到是次案件不涉及誘騙或金錢關係，犯案因不懂處理男女關係及罔顧後果；被告現已感到後悔，勇於認錯並承擔責任，加上其感化報告正面，接納辯方求情，判處24個月感化令。

約12歲女事主戲劇室內「make out」

控方案情指，女事主X在2014年起與被告常談戀愛及性的話題，但二人不是情侶，被告於2015年5月21日相約X到戲劇室見面，問她可否「make out （親熱）」，X赴約。期間被告有脫光事主衣服，又嘗試把他的下體塞入女事主口中，但X避開，被告進而問：「Can I put it in?」女事主拒絕，並聽到似有人經過房間，乘機離開。

亦涉「揸」事主X胞姊臀

事主X的胞姊Z也於同校就讀，並與被告同級，於2016年9月1日，二人在學校走廊聊天時，被告突「揸」Z臀部，Z拍他的手被告才鬆開。事主X於2017年報警，被告亦於同年4月24日被捕。

案件編號：DCCC 575/2018