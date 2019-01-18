足球員李思龍指10年前捲強姦案　稱屬冤獄求賠償被拒　申司法覆核

甲組足球員李思龍2008年曾捲入一宗強姦案，原審被裁定罪成並判囚6年，經重審後終洗脫罪名。惟李在原審被判罪成後曾坐獄21個月。他認為被錯判入獄，遂申請特惠補償金，卻遭律政司的法律政策專員拒絕。李指因原審法官在引導陪審團時犯錯，才令他「坐冤獄」，現入稟申請司法覆核，圖推翻律政策專員的決定，並重新考慮其索償申請。

甲組足球員李思龍入稟高等法院，就他十多年前所捲入的強姦案索償。（資料圖片）

2012年重審脫強姦罪

申請人為李思龍，答辯人為律政司的法律政策專員。

李在入稟狀指，他和當時另一名被告牽涉一宗強姦案。他們都否認控罪，於2009年被陪審團裁定罪成，並遭判囚6年。上訴庭在2年後判申請人上訴得直，發還重審。案件重審後，申請人在2012年被裁定罪名不成立。

聲稱被錯判入獄21月

惟李指，他在原審被裁定罪後，已因該案坐獄21個月。他在2015年引用《人權法》和特惠補償金計劃，就其錯誤被判囚而申請賠償。答辯人去年拒絕其申請，並在回覆申請人的信中指，認為非警方、其他政府部門或法官嚴重犯錯，令他入獄。

引《人權法》索償

他遂引用《人權法》申請賠償，但遭拒絕，李指答辯人拒向他賠償是錯誤決定。李又指，他因原審的錯誤裁決，被監禁21個月。同時，原審的法官引導陪審團，亦未有給予指引，讓陪審團考慮他真誠相信案中女事主同意與他性交，認為答辯方應向他賠償。

根據香港足球總會網頁，李仍有為香港甲組球會沙田作賽。

案件編號：HCAL170/2019