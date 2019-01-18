足球員李思龍曾涉強姦酒醉女同學案　李終脫罪但另一球員則罪成

現申請司法覆核的足球員李思龍，曾於2008年夏天捲入一單強姦案，當時他與另一名甲組球員吳家銘，被指與李一名舊同學到酒吧消遣後，李先把酒醉的女事主帶到酒店，並與女事主發生性行為。之後吳亦到酒店房，並在女事主一名女友人也在房的情況下，爬到女事主的床上與她發生性行為，至女事主反抗才停。女事主事後報警，李及吳原審時同被裁定罪成。李後來上訴得值，才於2012年洗脫強姦罪名。

案發於2008年，當時李24歲，是專業教育學院學生，亦曾效力當時的甲組球會福建；同案被告吳家銘，案發時29歲，曾效力當時的甲組球隊愉園及傑志，同時亦有任職酒保。

李思龍重審終洗脫強姦罪名。（香港足總圖片）

女事主酒醉後被帶到聖地牙哥酒店

女事主是李的舊同學，她與另一名女性朋友同年6月18日到吳工作的酒吧消遣，李稍後才到達，事主與女友人均喝醉，李先帶女事主離開，並到油麻地聖地哥酒店，期間兩人發生了性行為。

另一被告在事主友人在場下上事主床

後來吳與女事主的女友人也到了酒店，吳在女事主的女友人在場下，亦有上女事主的床上，並與女事主發生性行為，女事主醒來反抗，吳下停下。

女事主事後報警指遭李及吳兩人強姦，兩人於2009年12月經審訊後被裁定罪成，被判入獄6年。