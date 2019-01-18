【流感停課】幼稚園推4招防疫　家長：若大爆發政府應全面停課

衞生署衞生防護中心今日（18日）公布幼稚園停課的安排，若96小時內（4天）同一個群組出現3宗流感病發會建議學校停課。 有幼稚園校長歡迎相關的安排，學校推出四招防感染流感，包括學童玩完的玩具會立即清洗消毒，添置消毒噴霧機每半小時噴灑課室一次等。有家長則認為，政府安排恰當，惟指若社區大規模爆發，當局應考慮全面停課。

張如卉校長歡迎防護中心對幼稚園停課的安排。（羅國輝攝）

荃威幼稚園校長張如卉歡迎防護中心對幼稚園停課的安排，她指3至6歲的學童不懂自我保護，所以停課有效阻止流感的傳染，但認為若有更嚴重的爆發情況，政府需考慮提早宣布停課；而防護措施方面，她指自2003年沙士以來，一直有維持，例如為上學的學童量度體溫等。

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玩具玩完即用1比49漂白消毒

張如卉表示，學校新添置消毒噴霧機，會每半小時噴灑消毒噴霧一次，以徹底清潔課室。學校亦會安排學童集中玩某些玩具，玩完後會立即清潔，減低經玩具傳播病毒的機會；而清洗玩具的漂白水濃度更由1比99，提升至1比49。學校還不時會帶學童洗手，加強他們的清潔意識。

對於學校的感染情況，她表示早前有一名學生確診感染甲型流感，而現時該學生已康復，暫時亦未有發現有其他學生受感染；但她指，學校亦有出通知提醒家長，要做好防護措施。

楊太指，現時有流感擴散的跡象，所以亦擔心小朋友的健康情況。（羅國輝攝） 家長加強子女抗疫措施 幼稚園學生家長楊太指，現時流感有擴散跡象，所以擔心小朋友的健康情況。她表示，在家會勤拖地，及要求小朋友經常洗手，而在小朋友回學校時，則會為他配戴口罩。她認為學校的防護措施充足，不太擔心學校的感染情況。 另一名家長鄭小姐擔心兒子會感染流感，家中並沒有特別做一些防疫措施，只是要求小朋友經常洗手。她指現時未算得上社區大爆發，所以某些學校先停課的安排是合適，但認為若情況加劇，政府需實施大規模停課。