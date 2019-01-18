【沙中線】委員會專家證人同意東西走廊底層結構：用竹枝都得

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今（18日）下午續訊，傳召最後一位專家證人、委員會委聘的RPS Consulting Engineers董事Don McQUILLAN繼續作供。Mcquillan供稱，東西走廊月台層板底部，如不使用任何鋼筋，結構仍然安全。代表中科的大律師蘇信恩質疑其說法，問及倘底層結構毋須使用鋼筋，是否什麼都不放置或以竹枝代替鋼筋，仍能發揮結構完整性。Mcquillan承認，更稱「你理解正確」及多次重申不用花時間調查底層結構。 蘇信恩續指，有事實證人曾供稱螺紋鋼筋被剪，質疑剪筋倘無好處，為何仍會發生。Mcquillan表示，禮頓已就剪筋事件發出不合格報告，惟現時的開鑿檢驗結果未有任何證據顯示鋼筋被剪。

代表中科的大律師蘇信恩（左）引述Mcquillan就東西走廊底層不使用鋼筋仍安全，質疑「用竹枝都得」。Mcquillan稱「你理解正確」。（陳晶琦攝）

批政府訂立標準「太嚴格」

Mcquillan又指，路政署定時公布紅磡站開鑿檢驗結果，並無潛在幫助且「誤導」。代表禮頓的資深大律師石永泰問及，政府施加鋼筋絞牙扭入螺絲帽的標準為至少37毫米，為何認為是誤導及隨便訂立標準。Mcquillan解釋，政府訂立的標準「太嚴格」。

代表政府的大律師周偉倫反駁，現時政府接納鋼筋絞牙扭入螺絲帽為37毫米的標準，並不是「隨意訂立」，解釋BOSA最初在守則提及絞牙長度為40毫米，但開鑿採取非破壞性「陣列式超音波檢測方法」檢測鋼筋扭入長度，故港鐵建議測試準繩度為3毫米的容差，疑點歸於禮頓，政府最終才接納37毫米為達標長度，更強調禮頓提予屋宇署的質量監控計劃亦有提及。

Mcquillan表示，這個是「理想世界（Ideal world）的標準」，惟BOSA所做的螺絲帽測試足夠反映扭入6成是有最強的拉力，即使周偉倫其後質疑扭入6成的測試樣本只有一個並不足夠，但他僅駁斥其觀點是「吹毛求庇」。

指拆卸重建「混淆視聽」 現時結構已屬滿意

石永泰追問，有政治人物以政府公布的檢驗結果，斥鋼筋扭入螺絲帽的標準猶如「係市場格價」，同時建議車站應拆卸重建有何看法。Mcquillan表示，此舉屬「混淆視聽」，不應將標準混為一談，因沒有意義且有潛在危險。同時又指，因着眼螺絲帽接駁不達標是否位於安全關鍵區，強調東西走廊底層以及西面連續牆底層鋼筋並不是必要，故以此標準評核檢驗結果「可以話全部都合格」，同時螺絲帽接駁扭入6成是非常安全。至於車站是否應拆卸重建，Mcquillan表示代表政府的專家證人區達光曾提及結構或需要加固，惟他認為現時結構已屬滿意，毋須拆御。

港鐵將測試絞牙扭入螺絲帽6成拉力

代表港鐵的英國御用大律師Philip Boulding表示，港鐵將會進行9個樣本的500級鋼筋絞牙扭入螺絲帽6成的測試，並將於本月28日向路政署及鐵路拓展署發出相關建議，相信本月31日有定案，並會在下月1日於港鐵實驗室及另一獨立實驗室，就9個樣本的螺絲帽展開測試，測試期間會邀請政府見證，預計下月4日完成，屆時將會發出測試報告。

委員會傳召的專家證人今均完成作供，聆訊將休庭一星期，本月28日及29日將開始結案陳詞。