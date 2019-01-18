【沙中線】屯馬線車站內籠曝光　啟德站採橙黃色　年中通車在望？

曾計劃於今年年中通車的港鐵屯馬線，但由於當中的沙中線紅磡站工程醜聞未解決，令原定通車日期出現變數。正當事件未見明朗之際，港鐵今日（18日）在其通訊刊物中，率先披露屯馬線多個車站的內部設計情況，其中啟德站月台採用橙黃色為主調，車站出入口均採用流線型設計，頂部及側旁採用玻璃，以採集天然光。此外，港鐵亦披露紅磡站段開鑿東西及南北走廊月台層板的混凝土結構情況。

相片中所見，啟德站的裝修及機電工程已大致完成。（港鐵圖片）

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啟德站出入口採流線型設計 採玻璃建材採集天然光

最新的屯馬線通訊刊物中，率先曝光屯馬線多個車站的內部設計及工程進展，當中啟德站的出入口，均採用流線型設計，頂部及側旁採用玻璃，以採集天然光；其月台採用橙黃色漆板配上傳統書法站名，部份牆身鑲有橙色、紅色及啡色的紙皮石。

此外，通訊提到，啟德站為地底車站，地處啟德發展區的核心，設有三個車站出入口，而車站上方為擬建的車站廣場，鄰近啟德大道公園及啟德體育園。

港鐵指，土瓜灣站內各樓層的機電及裝修工程已大致完成，而法定檢測工 作接近完成。（港鐵圖片）

顯徑站以淺綠色為主調 紅磡多項工程大致完成

另外，顯徑站則以淺綠色為主調，通訊提到車站的法定檢測工作已經完成，而連接車公廟路的道路修復工程已於去年底完成；而「問題多多」的紅磡站，就相片中可見，車站北面鐵路隧道的結構及軌道工程、以及車站大堂改建工程，包括裝修及屋宇設備、新建扶手電梯及升降機的安裝工程已大致完成；通訊中亦揭示工程人員去年底鑿開並移除月台層板上的路軌的情況。

港鐵指，工程人員於紅磡站內鑿開並移除月台層板上的路軌，配合紅磡站的核實工作。（港鐵圖片）

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沙中線紅磡站擴建月台屢爆工程問題，令原定今年年中通車的屯馬線（即大圍至紅磡段）通車日期出現變數，不過，港鐵主席馬時亨早前指，沙中線通車日期仍然仍存變數，但期望「屯馬線」今年中全條通車為目標。早前有消息指，港鐵或會分階段局部通車，先開通烏溪沙至鑽石山，又或進一步以何文田站作臨時終點，暫不開放有工程問題的紅磡站。