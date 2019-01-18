【流感高峰】多一宗嚴重個案　4歲男童染病併發腦病變　情況危殆

衞生署衞生防護中心今日（18日）公布，一名過往健康良好的4歲男童感染甲型流感，臨床診斷為甲型流感併發腦病變，病人現時情況危殆，他沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。另外，東涌金巴崙長老會青草地幼稚園和粉嶺神召會幼稚園爆發流感，共有39名學童感染。

4歲男童現於聯合醫院接受治療，情況危殆。（資料圖片）

衞生防護中心表示，該名4歲男童自本月15日起出現發燒、咳嗽和流鼻水等病徵，到昨日（17日）出現抽搐，於是到基督教聯合醫院急症室求醫，同日轉往兒科深切治療部接受進一步治療。他的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變，現時情況危殆。

父母也出現上呼吸道感染病徵

初步調查顯示，該男童沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。他的父母近日曾出現上呼吸道感染病徵，其父親已康復，而母親則獲建議求醫，兩人情況一直穩定。病人其他家居接觸者，包括2歲妹妹至今沒有出現病徵。

粉嶺及東涌各一幼稚園爆流感

另外，粉嶺神召會幼稚園爆發流感，涉及八男12女，介乎三至六歲。他們本月7日起先後出現類似病徵，受影響級別為A1-A3及 P1-P3。14人曾向私家診所或私家醫院門診求醫，全部病人情況穩定；當中2人到大埔那打素急症求醫，需要入院，現已經出院，情況穩定，另2人到北區醫院急症求醫，現已出院。五名受影響學童的鼻咽樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。

東涌富東邨富東廣場金巴崙長老會青草地幼稚園爆發個案，涉及12男七女，除了涉及一名女職員外，其他均是學童，介乎三至五歲，就讀K1至K3，全部病人情況穩定。18人曾向私家診所或私家醫院門診求醫，1人曾入住瑪嘉烈，現已出院，情況穩定。一名受影響學童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。