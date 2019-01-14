【政府工】入境處聘合約登記主任　月薪14k　專責處理身份證換領

自去年12月開厶，全港市民便要陸續換領新智能身份證，而因應增加的工作量，因此入境處現亦聘請合約證主任一職以支援相關工作。 合約登記主任一職雖僅是「N仔」合約（Non-Civil Service Contract），但勝入職要求不高，DSE五科合格已可申請，而且月薪有14k，不失為一個可考慮的合約職位。

入境處處長曾國衞，頂頭上司，如有幸獲聘又見到他，記得認人。（陳焯輝攝）

工作內容

既然此合約登記主任的職位是應換領新智能身份證而開設，又是隸屬於入境處的身份證（行動支援）組之下，它的職責自然涉及有關方面：入職者將會獲派往入境事務處各智能身份證換領中心或其他辦事處，同時執行與下列的客戶服務、文書或秘書工作：

1. 處理與簽發身份證有關的申請； 2. 客戶服務； 3. 一般辦公室工作； 4. 其他指派職務

值得留意，獲聘者有可能須不定時或輪班工作，亦有機會獲派到偏遠地區或執行戶外工作，而且工作時須穿着制服。

根據入境處時間表，新身份證要到2022年才完成所有換領，所以入職者兩、三年內都有機會獲得續約。（香港入境事務處截圖）

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入職條件

此職位的入職條件不高，申請人只需具備 DSE 五科第2級以上（包括中、英文科）的成績，或CE五科第2級/E級或以上成績，同時中、英文兩科獲第2級或以上便算符合語文能力要求；另外，熟悉一般商業電腦軟件的應用知識，包括良好的試算表及文書處理技巧也是入職要求之一。如具備以上條件者，即合乎資格申請。

特別的是，申請人在現階段毋須遞交修業成績等證明文件及證書。

入境處合約登記主任招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

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不過，不高的入職要求同樣反映到薪酬上。獲取錄者以將按「N仔」合約受聘一年，月薪14,780元。

此職位的的截止申請日期是1月18日，接受網上、親身及郵寄遞交申請。

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