【收緊長者綜援】周永新轟補鑊方案急就章　斥「支援咩就業？」

政府早前收緊長者綜援年齡至65歲，在一片反對聲下，政府終「補鑊」，推出1060元「就業支援補助金」，讓受影響人士領取的實際金額回到長者綜援水平；不過有關方案會要求60至64歲人士搵工，才符合領取補貼資格。港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新今日（19日）出席港台節目《星期六問責》時表示，原則上贊成提高退休年齡，但根據數據分析，60至64歲領取綜援人士，大多是因健康出現問題，無法就業，質疑「支援咩就業？」。 他又認為，政府補救辦法「急就章」，沒有仔細思考，又建議1060元額外補貼應改為「居家生活補貼金」，與求職脫鉤，並推出自願性的交通津貼予有意就業人士。

周永新今日（19日）表示，原則上贊成提高退休年齡，但根據數據分析，60至64歲領取綜援人士，大多是因健康出現問題，無法就業，質疑「支援咩就業？」。（資料圖片/鄧倩螢攝）

補鑊方案被指是錯誤

周永新表示，原則上贊成將退休年齡提高，但認為政府推行上有問題，沒有考慮到60至64歲領取綜援的主要原因，是因為身體不好，因健康有問題沒有辦法就業，「如果揾到工，都唔會申請綜援。」他又指，政府目前提出的1060元「就業支援補貼」的折衷方案，是另一個錯誤，「你鼓勵人揾工做，但睇分析數據已經知道，呢個歲數攞綜援嘅人，很多已經揾唔到嘢做，你支援咩就業？」。他批評政府做法是「急就章」，認為補貼應改做「居家生活補助金」，鼓勵有需要長者留在社區安老。

周永新又建議，鼓勵就業的津貼應是自願性，並以新增一個就業交通津貼的形式呈現，讓有能力工作者有動力求職，否則將失去鼓勵求職的意義。他強調，對長者的就業支援不應該是懲罰性措施，不參加就削減福利，認為政府需要改變態度。

他又指，政府「補獲措施」下，仍有許多水電、社區生活補助金都沒有計算在內，提議向60至64歲人士，提供多2000元醫療補助金；但他也指，如果要完善補救措施，不如不要改變長者綜援年齡門檻。

出席同一節目的社聯行政總裁蔡海偉則認為，若收緊措施如政府所指「不是為了慳錢」， 想不到為何要更改長者綜援年齡；他又指，現時補助措施下，60至64歲長者每月仍然較以往少600至700元其他補助。

他又批評，政府訂政策沒有與社福界、社會去商討，才是最大問題，「立法會至少兩次在福利事務委員會要求擱置，聲音相當清楚，但政府都不接受。」