【收緊長者綜援】60至64歲申領人繼續要搵工　團體：政府與民為敵

社會福利署早前宣布，將提高申領長者綜援的年齡門檻至65歲，引來社會熱議。行政長官林鄭月娥今（18日）公布，將為60歲至64歲申領綜援的健全人士提供「就業支援補助金」，即相等於綜援與長者綜援差額的1060元的現金津貼。有關款項亦毋須事先申請，亦不涉及額外行政費用。 有關注團體就批評，新措施除了令援助金額與長者綜援睇齊，實質依然無補於事；又認為措施「令班長者無厘頭又要返去搵工」，做法是與民為敵。

林鄭月娥（中）提出「就業支援補助金」措施，補貼60歲至64歲的健全綜援申領人。（林若勤攝）

據現時綜援制度，60歲以下、健全的綜援申領人必須參加「自力更生綜合就業援助計劃」（IEAPS），須尋找每月工作時數不少於120小時的有薪工作，然而不同年齡每月必須找工作的次數亦有不同。如搵工失敗，申領人須在每月與社工會面時提供有關證明，才能繼續符合領取全額綜援標準金的資格。

以往年近60歲的長者，本應可以轉為申領長者綜援，離開IEAPS的持續搵工制度；但隨著政府決定提高申領長者綜援的年齡門檻，健全的綜援申領人在60歲至64歲間都需要繼續參與IEAPS，繼續搵工。

不少長者工作只是倒垃圾：長者做又唔係，唔做又唔係​

防止虐待長者協會助理總幹事林文超指，現時失業率低迷，勞動市場欠缺人手處理低技術工種；他稱不少長者，如果按政府措施重投勞動市場，其實到最後都是在倒垃圾、清潔街道等低技術工種中工作。他直言，長者的情況是「做又唔係，唔做又唔係」，因為低技術工種的體力勞動大，長者或難以負擔，更甚者會令他們受傷，變相是增加了醫療開支。

林文超又質疑，政府的決定未有深思熟慮，批評新措施除了令援助金額與長者綜援睇齊，實質依然無補於事。他指出，有關的措施令60歲至64歲的長者更「頭痕」，「令班長者無厘頭又要返去搵工」，做法是與民為敵。