【沙中線】非測試位置首發現止水帶　倪學仁：不正常或致漏水

港鐵沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況。路政署今日（19日）再公布多1枝鋼筋扭入螺絲帽後長度不達標，並首次於非測試位置內發現一條止水帶在混凝土內。 資深土木工程師倪學仁表示，止水帶原意作擋水之用，並應用於地下牆的層板間。若發現止水帶於混凝土內，很大機會因止水帶斷裂或移位導致，日後有機會出現漏水情況。

一般工程用的止水帶，作防水之用。（網上圖片）

根據路政署公布最新資料，再有1枝鋼筋扭入螺絲帽後長度不達標，涉事地區為東西走廊C3區月台層板近東面連續牆底部；同時於周四（17日）於東西走廊C3區月台層板近東面連續牆底部、非測試位置，首次發現一條止水帶在混凝土內。

止水帶現混凝土中 或致漏水情況

資深土木工程師倪學仁解釋，止水帶原意作防水及擋水之用，正常而言應於地下牆的層板之間，若出現於混凝土中非正常情況。他續稱，相信止水帶斷裂或出現移位情況後，再灌下石屎，導致止水帶混入混凝土中，而有關位置日後或會出現漏水情況。

沙中線抽查結果顯示，約三成五鋼筋扭入螺絲帽不達標。（資料圖片）

僅3至4個扭紋 相信鋼筋被剪

此外，路政署發現有一個未經連接而未能進行測試的螺絲帽和鋼筋，而螺絲頭約有3至4個扭紋，涉事地區為東西走廊C1區月台層板近西面連續牆底部。倪學仁稱，正常一枝鋼筋螺絲頭應有10個扭紋，而現時僅有3至4個扭紋，意味著鋼筋好大機會被剪斷。

現時當局檢測了92枝鋼筋，當中32枝未達標，不達標鋼筋比例近35%。倪學仁形容情況好嚴重，認為應視乎檢測結果考慮進行加固工程，以確保月台安全。