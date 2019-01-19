【沙中線】累計32枝鋼筋不達標　再有螺絲帽無連接鋼筋　疑被剪

港鐵沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆，檢驗鋼筋螺絲頭扭入螺絲帽情況。路政署今日（20日）公布，再有1條鋼筋扭入螺絲帽後長度不達標，涉事地區為東西走廊C3區月台層板近東面連續牆底部。至今當局已檢測92枝鋼筋，當中32枝未達標，不達標鋼筋比例近35%。 另外，路政署在東西走廊C1區月台層板近西面連續牆底部，發現一個未經連接而未能進行測試的螺絲帽和鋼筋，而螺絲頭約有3-4個扭紋，疑出現鋼筋被剪情況。

沙中線抽查結果顯示，約三成五鋼筋扭入螺絲帽不達標。（資料圖片）

根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露兩個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米，而測試容許的量度差距為3毫米，故扭入螺絲帽的長度少於37毫米會便會視作不達標。



根據路政署今日（19日）最新公布昨日12個檢測結果中，位於東西走廊C3區月台層板近東面連續牆底部，有1枝鋼筋扭入螺絲帽後長度不達標，只扭入螺絲帽36.69毫米。

另外，路政署表示，於本周三(16日)在東西走廊香港體育館區月台層板近東面連續牆頂部，發現兩個只有一邊接駁上鋼筋的螺絲帽；同日，在東西走廊C1區月台層板近西面連續牆底部，亦發現一個未經連接而未能進行測試的螺絲帽和鋼筋，而螺絲頭約有3至4個扭紋。另前日(17日)在東西走廊C3區月台層板近東面連續牆底部，發現一條止水帶在混凝土內，有關位置並非測試位置。

該署又指，本月四日在東西走廊C3區月台層板近西面連續牆底部，發現一個未經連接而未能進行測試的螺絲帽和鋼筋。有關情況已被確認，螺絲頭約有11-12個扭紋。