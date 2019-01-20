【流感高峰】陳肇始：學童流感7成來自幼稚園　暫無需要全面停課

流感潮來勢洶洶，公立醫院內科病房逼爆，令醫護人員工作量暴增，香港護士協會今日（20日）更發起「做爆、不如鬧爆」集會及遊行。食物及衛生局局長陳肇始表示，學童流感個案有7成來自幼稚園及幼兒中心，故決定更改停課指標應對；又指今年流感高峰期來得急，令公立醫院護士工作辛苦，強調醫管局有短期措施應對，也會爭取資源舒緩醫護人手；已提醒醫管局與前線人員溝通，推行短期安排，如增加特別酬金10%。

陳肇始表示，學童流感個案有7成來自幼稚園及幼兒中心，故決定更改停課指標應對。（資料圖片）

陳肇始：稍後會再與醫管局開會

陳肇始出席活動後表示，流感高峰時期不只是病人數目多，病人入院治療時間也較長，病情較複雜，承認醫護人手有改善空間，已提醒醫管局與前線人員溝通，推行短期安排，如增加特別酬金10%。她透露，昨晚到訪三間公立醫院，了解醫護人員認為最能幫助他們的措施，稍後會盡快再同醫管局開會，要求醫管局回應。

對於冬季流感疫情進一步入侵校園，陳肇始表示，學童流感個案有7成來自幼稚園及幼兒中心，認為調整停課指標是適合做法，加上昨日並無幼兒園新增病例，故現階段未覺得有需要全面停課，也不會設置全面停課硬指標。她呼籲家長如發現小朋友生病，不應讓他們上課，有長期病患學童亦建議暫時不上學。

她又指，今年在小學推展學校外展疫苗接種先導計劃有成效及運作流暢，會積極研究是否在下個流感季節，把計劃擴展至幼稚園及幼兒中心。