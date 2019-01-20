【安老院舍】羅致光指2026年仍欠逾萬個資助宿位　短期內難解決

勞福局局長羅致光今日（20日）在網誌撰文，表明直至2026至27年度，還欠缺11,567個資助宿位。他又形容，在2026年香港仍欠約62至70間安老院舍，政府仍要覓地興建院舍，其中一個解決方案是在今年內推出第二期「私人土地作福利用途特別計劃」，增加所需福利設施包括安老院。不過由於興建需時，一般要7至8年或更長時間，如果要進一步減低2026/27年度短缺，有一定難度。羅致光又指，更大的挑戰是2031年之後的20至30年間，將出現真正的「高齡海嘯」。

羅致光指，早前政府更新《香港規劃標準與準則》，要在2026年提供約46200個資助宿位。他指出，政府在去年底提供了27000多個資助宿位，而現時計劃興建中的資助安老院舍，將提供約2200多個資助宿位，加上在2018年《施政報告》提出在未來5年會增加買位5000個，但預料2026/27年度，香港仍欠11,567個資助宿位。

政府早前推出第一期「私人土地作福利用途特別計劃」，透過非政府機構就其擁有的土地發展或重建，以提供多元化的津助及自負盈虧服務，當中包括約7,600個安老院舍宿位；若有關建議能順利落實而資助宿位佔六成或七成，即有4,560或5,320個資助宿位，亦即將2026至27年度的短缺，可減低至6,247至7,007個宿位。

然而，即使今年內再推出第二期的「特別計劃」，增加所需福利設施，包括安老院，由於興建需時，一般要7、8年或更長，故要進一步減低2026至27年度的短缺，有一定的難度。