【流感高峰】加班無了期　 近200護士齊「鬧爆」斥政府涼薄

本港正值冬季流感高峰期，醫護人手緊張，只能頻頻加班應付日增的病人數量。香港護士協會今日（20日）發起「做爆、不如鬧爆」集會，有約180人出席。 協會批評政府只要求護士「捱義氣」，無視護士的工作量，直斥護士的道德義務，一次又一次被涼薄地利用，協會促政府盡快投放資源，從根本上改善問題。

醫護人手緊拙，不少護士為了病人利益均需要加班。（盧翊銘攝）

醫護人手緊拙，不少人為了病人利益均需要加班，食物及衞生局局長陳肇始上周的「捱義氣」言論惹起醫護不滿，香港護士協會今日發起「做爆、不如鬧爆」集會，約180名參與集會的人士於政府總部外集會，將遊行至特首辦表達不滿。

約八、九成護士犧牲親子活動應付醫院工作

香港護士協會主席李國麟批評，冬季流感高峰期間，有約八、九成護士均「打緊仗」，需犧牲親子活動時間回醫院應付工作。他直斥，「政府無義氣、護士捱義氣、病人快斷氣」，但政府過去數年均無改善問題，護協促請當局投放資源，以維持合理人手，及改善行政管理問題。

香港護士協會主席李國麟指，冬季流感高峰期間，有約八、九成護士均「打緊仗」，需犧牲親子活動時間回醫院應付工作。（盧翊銘攝）

有出席集會、任職明愛醫院的註冊護士指，病人數量太多，病房不能不加床，加至走廊、廁盤下方均是常態，但加床後又會令床與床之間的距離太近，連一個人都難以通過，更加不能將載有急救儀器及藥物的車推至需要急救的病人床邊。

該護士形容現況為可悲，又指年輕的護士均會盡量透過特別酬金計劃（SHS）「賣假」，但中層或上年紀的同事未必有足夠體力加班，斥當局欠長遠人手規劃。