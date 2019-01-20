【中環灣仔繞道】三大塞車黑點　明上班日恐更塞　往銅鑼灣或更慢

造價360億元的中環灣仔繞道今早（20日）約8時正式首階段通車，早上時份東行行車大致暢順，西行一度擠塞。《香港01》實測直擊，大約5分鐘便由中環到達北角。繞道旨在紓緩現時告士打道、夏慤道及干諾道中走廊的交通擠塞情況，不過有駕駛者擔心只是將塞車點移至其他地點，當中中環碼頭外的十字路口、畢打街隧道調頭處、金紫荊廣場都是潛在「塞車黑點」，憂明日上班日或會更塞。他坦言，過去以為繞道通車後，港島北交通「會一天光晒」，但現時「可能只係光咗半天」，並直言對情況感到「很大落差」。

基於工作關係，梁先生平時會接載乘客來往中西區、東區，及機場。（張浩維攝）

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梁先生是營運機場豪華轎車服務的負責人，平時會接載乘客來往中西區、東區及機場。他表示，相信繞道對其營運確有一定幫助，在告士打道能起分流作用，若從西隧經繞道前往東區，料可較以往節省20至25分鐘。

不過繞道通車，或有可能引致其他地區塞車。運輸署早前已預警，在通車首階段時，預計早上及傍晚，繞道中區出口及干諾道中一帶交通會較繁忙；另外，亦會有不少改道安排，林士街天橋東行連接干諾道中的下行斜路會封閉，駕駛者需經民寶街、干諾道中／夏慤道及告士打道前往銅鑼灣。

林士街天橋東行連接干諾道中的下行斜路會封閉，駕駛者需經民寶街、干諾道中／夏慤道及告士打道前往銅鑼灣。（張浩維攝）

往銅鑼灣要經多個燈位

梁先生坦言，擔心「塞車黑點」會轉移至其他地方。他表示，過往前往銅鑼灣一帶，可經林士街天橋東行，直達干諾道中，期間沒有燈位，如沒有塞車，可快速到達銅鑼灣；但現時必須先經民寶街，路途需經過數個燈位，又需經迴旋處，而且中環碼頭外亦有一個十路口，擔心該處會有塞車情況。他續說，即使沒有塞車，由於燈位增加，都會減慢前往銅鑼灣一帶的速度，擔心能否紓緩車流，「覺得好奇怪，原本條路唔洗燈，但依家反而有燈減慢車流。」

他又稱，過往如果從機場到銅鑼灣，會經西隧從林士街天橋，「一腳油」駕駛到維園道一帶；但現時經西隧需行走民寶街，受交通燈影響下，行車速度或與行走紅隧相若，如屆時擠塞情況惡劣，可能改行紅隧，質疑繞道是否可分流隧道車流，「我要停燈咁同行紅磡有乜分別？」

憂畢打街調頭致塞車

另外，繞道暫時只是首階段通車，接駁林士街天橋西行的連接路段工程尚未完成，往西區車輛離開繞道後，需折返干諾道中掉頭才可繼續前往西區。運輸署早前建議前往西區的駕駛者，盡量使用原有道路，即告士打道、夏慤道、干諾道中等。梁先生表示，在增加車流後，擔心畢打街隧道調頭處亦會塞車，因為干諾道中西行，近畢打街隧道，該處本身已有不少違泊車輛，故擔心現時安排會加劇塞車。不過他補充，相信接駁路工程完成後，情況會有所改善。

中環碼頭外有一個十路口，梁先生擔心該處會有塞車情況。（張浩維攝）

金紫荊本身已多旅遊巴停泊

繞道有多個出入口，當中包括中環隧道出入口、北角隧道出入口、灣仔P2路出入口、天后清風街入口、以及灣仔博覽道出口等。梁先生表示，灣仔出入口靠近金紫荊廣場，該處有大量遊客，平時亦有不少旅遊巴停泊，擔心之後連同繞道帶來的車流，容易造成擠塞，政府應研究如何處理該處的旅遊巴，以免影響交通。

對於繞道可能引致其他地方交通擠塞，梁先生坦言，最初非常有期望，以為港島北的交通會「一天都光晒」，惟現時只可形容為「光咗半天」。他又稱，得知前往銅鑼灣需經過數個燈位時，心情「落差都幾大」，擔心最後會將「塞車黑點」由告士打道，提前至中環碼頭一帶。雖然今日行車通暢，不過明天（21日）才是繞道通車後的首個工作天，明天情況才可作準，仍未可肯定是否一定會塞車。

繞道灣仔出入口靠近金紫荊廣場，該處有大量遊客，有不少旅遊車停泊，梁先生擔心之後連同繞道帶來的車流，容易造成擠塞。（張浩維攝）

至於繞道的指示，梁先生認為沿途指示清晰，「揸開車嘅人應該都明」，不過由於隧道內不可切線，提醒駕駛人士要小心揀選線道。

為了配合繞道通車，明天起會有4條巴士路線行經繞道，包括新巴88X、新增的720X，以及城巴962C及969C。警方已作相應安排及派員密切留意相關路段進出口一帶的交通狀況，以便作出即時處理和疏導，亦會對阻塞車輛採取執法行動。