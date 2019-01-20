【流感高峰】資深護師嘆病人瞓走廊無私隱　年輕學護對前景感灰心

冬季流感肆虐，多間公院爆滿，醫護人手相當緊張。香港護士協會今（20日）於政府總部外集會遊行，表達對現時工作量的不滿。 有參與遊行的資深護師坦言，參與集會主要是為了病人的權益，眼見公院爆滿，病人只能瞓走廊床，直言：「基本私隱都冇，連我都受唔住」。另外，亦有將於今年畢業的年輕學護參與遊行，冀為醫護行業爭取更合理待遇，但其坦言經過實習後，對行業感到灰心，影響了其擔任公院護士的意欲。

香港護士協會今（20日）於政府總部外集會遊行，表達對現時工作量的不滿。（盧翊銘攝）

護士批評 加床是「辛苦病人」

入行22年的明愛醫院急症科陳姑娘坦言，參與集會主要是為了病人的權益，直批現時病人未能得到適切護理、治療。在公院爆滿下，加床問題更顯嚴重，她指加床情況是「辛苦病人」，「當你見到一個病人只可以瞓走廊床，人來人往，連基本私隱都冇，連我都受唔住」。

明愛醫院急症科陳姑娘認為在公院爆滿下，病人未能得到適切治療，「當你見到一個病人只可以訓走廊床，連基本私隱都冇。」（黃詠榆攝） 即使聘臨時護士 未必能做病房日常工作 她認為，每年皆有流感高峰期，醫管局並非束手無策，但實況則是「低處未算低，一年比一年差」。面對人手不足問題，她則認為政府的確「有做嘢」，如聘請臨時護士。惟其指，臨時護士未必能做病房的日常工作，「醫院好多嘢電子化咗，唔係簡單床邊護理」。她舉例，臨時護士沒有正式職員編號，無法派藥、為病人做評估。陳指，政府長遠應考慮如何挽留醫護人才、人手增長、病床數目等問題。

學護對行業前境不感明朗 有灰心

另一邊廂，亦有年輕學護認為行業前境並不明朗。王先生將於今年畢業，在實習時已體會到人手不足的問題，留意到病人家屬對護士有很多要求，有時甚或會投訴，「希望家屬明白其實真係做緊嘢。」而護士日常工作繁忙，加上整體人手不足，他認為對學護學習過程有影響。

而被問及對前境的看法，王坦言有些灰心，亦影響了其擔任公立醫院護士的意欲。他感到前路茫茫，認為醫院內欠一整套系統、制度。他解釋，若公院沒有足夠的專業資深護士教導，或會投身至其他地方，「我哋需要一定公立醫院經驗嘅，但長遠可能去返老人院度做。」