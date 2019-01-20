【流感高峰】陳肇始現身護協集會：將做好人手規劃　出席者斥廢話

流感高峰期未止，醫護工作量急增，香港護士協會今日（20日）於政府總部外集會，有逾180人出席表達不滿。食物及衞生局局長陳肇始現身集會現場，強調醫管局有為流感高峰下功夫，但承認有部份溝通細節可做得更好，將做好護理人手的短中長期規劃；有不少出席人士對陳肇始的說法感不滿，指局長只重複之前的說法，無意改變制度，現場噓聲連連。 更有出席集會的市民當面直斥局長「講廢話」，醫管局公布的病床數據造假，又批評本港醫護人手欠缺規劃。陳肇始回應指，集會後會責成醫管局討論及落實改善現行機制。 香港護士協會主席、立法會衞生服務界議員李國麟直指，局長說法未有給予任何承諾，促請當局正視問題。

陳肇始出席集會時指，將責成醫管局正視護理人手問題。（盧翊銘攝）

陳肇始：「捱義氣」是向醫護人員表謝意

食衞局局長陳肇始現身護協集會場地，指自己有詳細閱讀護協提出的14項訴求，包括人手不足、病房儀器未有更新、特別酬金計劃（SHS）申請門檻等，已要求醫管局正視護理人手不足的問題，她又澄清自己早前的「捱義氣」言論只是想向醫護人員表達謝意。

參與市民（黑衣）直斥陳肇始「講廢話」，要求當局公布實際病床佔用率數據。（盧翊銘攝）

市民斥局長「講廢話」 陳肇始：會責成醫管局跟進

有參與集會的市民情緒激動，直斥陳肇始「講廢話」，醫管局公布的病床佔用率數據造假，只會在冬季流感高峰期間將病床數量的基數提高，從而令病房的佔用率比起實際情況低，又批評政府「道德勒索」醫護人員。陳肇始否認當局有道德勒索，又回應指醫管局一直有收集相關數據，明白大家對數據有質疑，會即時與醫管局開會討論如何改善現有機制。

有不少出席人士對陳肇始的說法感不滿，指局長只重複之前的說法，無意改變制度，現場噓聲連連，陳肇始僅指，護士協會的四大要求，包括維持合理人手、加強臨床督導、改善行政管理及更新病房設施是合理訴求，未有提供確實時間表。集會人士其後由政府總部遊行至特首辦外，並將請願信貼在特首辦外牆上。

李國麟指，護士有專業責任維持護理服務水平，今日已召集了放假、不用「賣血」的同事向政府表達意見，要再視乎政府有無回應護士的訴求。（盧翊銘攝）

會否罷工？護協：護士有責任維持護理服務水平

香港護士協會主席李國麟指，事前不知陳肇始會出席集會，但陳未有給予任何承諾，前線「又慘又爆」的苦況未能解決，市民大眾入醫院均在受苦，他亦相信護士均不會滿意其說法。被問到護士協會會否將行動升級，例如會否罷工時，李國麟未有正面回應，僅指護士有專業責任維持護理服務水平，今日已召集了放假、不用「賣血」的同事向政府表達意見，要再視乎政府有無回應護士的訴求。

香港護士協會今日（20日）於政府總部外集會，有逾180人出席表達不滿。（盧翊銘攝）

護協副主席：欣賞陳肇始出來「受靶」

香港護士協會副主席楊綺雯指，欣賞陳肇始出來「受靶」，但若當局要待前線出來發聲才肯回應是「幾悲哀」。對於加床數據不實的問題，她認為當局只欲透過增加病床基數來告訴公眾，已有加床的措施，「但加咗床，咁人呢？」她直指現時部份病房的佔用率已達130%至150%，見到病房數據未能反映實況「都幾忟憎」。

楊婉雯又指病房工作量令護士的流失率高企，很多人都是儲夠年資就轉往私家醫院，因人工及環境均較公立醫院好，亦有人選擇轉到護士學校教課，不欲留在公院工作。