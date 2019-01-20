【流感高峰】懷孕37周護士批病房逼爆：床與床之間企唔到人

在冬季流感高峰期期間，求診病人數量增加，醫護人手相當緊張。香港護士協會今（20日）於政府總部外集會遊行，表達對現時工作量的不滿。 參與遊行的，亦包括懷孕37周的護士，眼見病房不斷加床，環境擠迫，批評影響到護士的日常工作：「莫講話大肚，即使一個普通職員，都唔應該喺呢個環境做嘢！」

懷孕37周的王姑娘偕丈夫一同參與集會。（黃詠榆攝）

床與床之間無空間 病房隨處是電線、拖板

在九龍中聯網內科病房工作的王姑娘懷孕37周，眼見公院逼爆，有年老病人需在電視機底下加床，「想行都行唔到，想搵個位放杯水都冇。」王又直言，現時病房十分擠迫，「行路撞嚟撞去，床同床中之間都企唔到一個人，拉簾都未必拉到，連病人私隱都冇。儀器又唔夠用，就算有儀器，地下電線、拖板周地都係。」

她認為這對護士日常工作做成影響，「莫講話大肚，即使一個普通職員都唔應該喺呢個環境做嘢。

雖然正在懷孕，王亦需面對每日緊張的工作日程，更不時加班，「同事好好，會幫你分擔體力勞動工作，但其實幫唔到幾多，因為佢哋都吃不消。」

懷孕18周的黃太任職於專科部門，平日兩個護士處理14張病床，而在流感高峰期增至18張，工作量增加。（陳倩婷攝）

流感高峰期 兩名護士由處理14張床增至18張

而另一名懷孕18周的護士黃太亦參與了今日遊行，希望爭取合理待遇。她批評，現時醫護行業青黃不接，人手不足。她任職於專科部門，平日兩個護士處理14張病床，而在流感高峰期期間增至18張，工作量明顯增加。

黃認為，護士應當照顧病人的「身心社靈」，但在現時人手緊絀的情況下，只能做到第一階段，照顧病人身體，形容如「吊住條命」。她更指，大部分同事並非自願加班，更加不是為了錢，只是為了照顧病人。說到激動處，她更一度哽咽，直指現時病房環境差劣，不只護士的工作、工時受到影響，問題更是關乎到大眾。