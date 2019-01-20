【流感高峰】沙田區逾三成半幼稚園需停課　全港18區停課比例最高

冬季流感肆虐本港，衞生防護中心上周五（18日）宣布，由於大部份院舍爆發個案均在幼稚園或幼兒中心，建議爆發流感的幼稚園停課一星期，以減低社區爆發。 《香港01》整理了截至昨日（19日）下午4時，全港十八區需停課的幼稚園地區分布圖，發現以沙田區停課的幼稚園比例最高，同區81間幼園當中，已有29間停課，比例高達35.8%；排第二的是北區，區內停課幼稚園為33.3%。

今個冬季流感季節流行的是畀型H1流感，衞生防護中心指，對5歲或以下幼童的影響較大。（資料圖片）

衞生防護中心上周五透露，因應幼稚園及幼兒中心的流感爆發情況，建議曾爆發流感的幼稚園停課七天，亦建議由當日起至農曆新年假期間，若有幼園在96小時內有3宗病例，便可考慮停課一星期。衞生防護中心黃加慶指，停課目的是為了中斷爆發、減低流感在社區爆發的機會。

各區停課學校數目：沙田區第一 29間學校停課

截至昨日下午4時，全港共有234間幼稚園或幼兒中心已宣布停課，《香港01》按衞生防護中心的停課名單，整理出各區的幼園停課名單。若單以數量計算，沙田區停課學校最多，有29間；其次為九龍城，有23間需停課；另外，屯門、西貢及元朗均有17間學校停課。

北區及灣仔停課幼稚園均逾三成

不過單看停課學校數目，未必代表該區流感爆發程度。《香港01》再按教育局的分區學校名冊，計算各區幼稚園及幼稚園暨幼兒中心數目，分區計算停課比例，發現停課百分比亦以沙田區最高，區內共81間幼稚園當中，有29間停課，即同區有35.8%幼園已停課；緊隨其後的是北區，同區停課比率為33.33%；排第三的是灣仔區，同區停課比為32.26%。

排首10位的地區當中，有8個地區均位處新界；全港最低同區停課比率是南區，40間幼園當中有5間需停課，比例為12.5%。