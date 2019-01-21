【中環灣仔繞道】學者：若往中環車流多　檢討是否多開一條行車線

中環灣仔繞道昨日（20日）首階段通車即塞車，運輸署急呼籲駕駛人士今日（21日）早上及傍晚時份前往中西區或西隧，使用舊路。 有研究公共交通的學者指出，首日塞車可能與駕駛人士未習慣新路有關，但感覺上政府一直強調將車程縮至五分鐘，未有清楚解釋何謂首階段通車，市民未必明白何謂首階段、次階段通車。學者強調繞道工程未完，若市民需由東向西行、去上環以西的地方，暫不應使用繞道。 中西區區議員許智峯透露，當局曾在區議會會議上指，第二階段工程預料需一個月時間完成。

香港運輸研究學會資深會員熊永達。（資料圖片）

香港運輸研究學會資深會員熊永達今日出席電台節目時指，昨日塞車有可能與駕駛人士未熟習新路有關，但他直言感覺上政府一直強調五分鐘的車程，無向市民解釋何謂首階段通車。熊永達解釋，由西向東、林士街天橋往中環的斜路必須永久封閉以至拆卸，工程人員才可以進行第二階段工程，即是將繞道出口連接上干諾道橋面，才可以完成西行路，真正全線通車。

中西區區議員許智峯透露，該工程預料需一個月時間完成。熊永達強調繞道工程未完，若市民需由東向西行、去上環以西的地方，暫時不應使用繞道。

另外，熊永達指現時利用繞道，只得慢線可通往中環，熊永達指昨日見到有車輛由快線連切兩條行車線，相當危險。熊建議政府應提早設道路指示牌，指引駕駛人士提早切線，若往中環車流較多，政府亦需要檢討應否多開一條行車線往中環出口。

對於有指選擇前往北角或灣仔北的時間太少，香港汽車高級駕駛協會副主席（推廣）江日雄接受商業電台《在晴朗的一天出發》訪問時指，他呼籲駕駛者選擇行車線時要小心，又認為以道路設計而言，已選擇轉線的時間已算是最多。至於北角前往中區出現樽頸位，他呼籲駕駛者在連接上環林士街天橋的道路落成前，駕駛者可先使用舊路。