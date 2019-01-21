【中環灣仔繞道．持續更新】放工時間再現車龍　中環出口交通擠塞

中環灣仔繞道昨日﹙20日﹚首階段通車，今日（21日）迎來首個工作日，繞道至早上八時左右仍大致暢順，車流在早上九時後陸續增加。 就現場所見，晚上6時半至7時繞道仍然塞車，繞道西行往中環方向非常擠塞，出口已現車龍，至於林士街天橋往東行交通則大致暢順。

截止下午五時，中環灣仔繞道西行往中環方向再現車龍。（李澤彤攝）

踏入傍晚時分，中環灣仔繞道東行往北角及柴灣方向，行車暢順。由於指示牌不清晰，有首次經過繞道的駕車人士表示，進入繞道後才知道左線到灣仔（北），惟「不准換綫」需直行到北角才能再覓路折返目的地。而繞道匯合東區走廊出北角，於糖水道及渣華道交界一度交通擠塞，比較多車，行車緩慢。直至晚上六時左右，繞道西行往中環方向，指示牌顯示中環交通繁忙，而現場所見，雖然有較多車輛，但交通暢順，記者只須四分鐘便可駕車轉出灣仔（北）出口。

晚上六時左右，指示牌顯示中環一帶交通繁忙。(李慧妍攝)

受林士街天橋接駁工程影響，林士街天橋往中環方向交通擠塞。另外，由於返工時間車流量增加，西隧、干諾道中及天橋往中環方向亦同樣交通擠塞。上午10時15分，環球大廈對出迴旋處往上環方向車流增加，行車緩慢。期間，往上環方向逐漸現車龍，現場不時有警方維持秩序，亦有巴士公司職員觀察情況。為免加劇擠塞情況，警方催促路旁貨車盡快落貨後離開。運輸署於早上八時半宣布，西隧往中環方向的出入口，干諾道西天橋往中環方向、干諾道中往天橋中環方向，以及林士街天橋往中環方向均現車龍，交通擠塞。

直至近11時，林天街天橋往中環的車龍開始消散，同時運輸署宣布，干諾道中天橋及林士街天橋往中環方向的交通現已恢復正常。截至11時28分，有路政署工程車到場，由中環往上環方向的干諾道中，由雙線行車轉為單線，以疏導環球大廈對出迴旋處的交通。運輸署總工程師（交通工程）（港島）梁少江表示，今日繞道的交通情況大致暢通。他指駕駛者以林士街天橋東行前往中區時，未有善用中線，他建議駕駛者可使用中線和慢線前往中區。

截至下午3時50分，中環灣仔繞道西行往中環方向現車龍，中環出口行車緩慢，現場交通擠塞。

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中環灣仔繞道通車後，首工作日繁忙時間往中環方向交通嚴重擠塞，車龍由西隧「倒塞」至大角咀一帶（Google Map截圖）

車龍逾兩公里



根據Google Map顯示的實時路況，中環灣仔繞道通車後，首工作日繁忙時間往中環方向交通嚴重擠塞，車龍由西隧「倒塞」至大角咀一帶，繞道至灣仔方向行車大致暢順未見擠塞。翻查資料，西隧總長度兩公里。