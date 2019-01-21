【流感停課】幼稚園停課家長不知情　亦有家長揚言驚副作用不打針

流感肆虐，多間幼稚園相繼大爆發！全港234所幼稚園或幼兒中心需停課一周。《香港01》記者今早到停課的九龍塘創價幼稚園視察，發現有家長不知停課碰門釘；另有附近幼稚園的家長表示不擔心，又指流感針亦非100%安全，故不會安排子女接種：「打咗都唔一定無事，除非100% guaranteed係有用！咁我就打啦！」

創價幼稚園今早重門深鎖，有家長未知停課而碰門釘。（張浩維攝）

早上8時許，創價幼稚園重門深鎖，內裏未有職員辦公；惟仍有家長帶同女兒前來學校始發現今日停課，深感驚訝的陳女士表示，相信學校有就事件通知家長，但自己參加的家長群組太多，未有一一閱讀訊息。

不過陳小姐坦言，停課不會對她造成困擾，「阿女喺屋企睇下故事書。」同時，也有義工家長返回學校，「今日返嚟講故事 但無睇新聞（未知停課）」。至8時30分，有學校職員回校，兩名家長上前查詢後駕車離去。

陳小姐今日帶女兒回校始知停課，笑言「無睇家長群組」。（張浩維攝）

林小姐對區內幼稚園爆發流感感擔心，早已帶子女接種疫苗作好預防準備。（張浩維攝） 學校加裝空氣清新機 家長可自行停課 至於在創價幼稚園附近，未有停課的宣道幼稚園，家長如常帶子女上學，但不少學生已戴口罩防備。 子女就讀K1的林小姐說：「附近迦南、創價都停課，係有少少擔心」，惟暫時校內未有出現流感大爆發，班上只有零星的請病假個案。 然而，流感來勢洶洶，林小姐直指學校也有相應的對策，包括在班房加裝空氣清新機，要求同學需要配戴口罩回校。而她的子女亦早已接種流感針，「班中大約30多人，超過一半都打咗針。」