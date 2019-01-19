【流感停課】幼稚園爆發數目急升　一文拆解流感令小童壞腦減智商

冬季流感踏入第三周，本港錄得10宗兒童嚴重流感個案，更有208間幼稚園／幼兒中心需停課，衞生防護中心社會醫學顧問醫生張竹君表示，H1甲型流感主要針對幼童及50至64歲成人，今季6歲以下幼童入院率較高，對幼童的影響較大。 翻查去年資料，1月1日至4月4日宣布冬季流感高峰期完結共錄得20宗兒童嚴重個案，當中有19人未有注射流感疫苗，13人併發腦炎、腦病變及腦癇等病症，更有兩人併發腦病變死亡。而今年10宗兒童嚴重個案中，已有7人感染流感併發腦炎或腦病變。究竟流感對小朋友的殺傷力如何巨大？專家指流感病毒可能影響腦細胞，對智力受損。請看以下分析。

今年冬季流感，幼稚園出現嚴重爆發，至1月18日錄得共208宗幼稚園爆發個案。（羅國輝攝）

面對冬季流感，小童屬高危人士，去年冬季流感以乙型流感主導，幼稚園及小學更出現爆發，加上一個月內導致兩名兒童死亡，衞生防護中心最終宣布提早放年假。今季冬季流感，則暫時以甲型流感主導，至1月18日截至下午4時已經有208間幼稚園，由19日起需要停課7天。去年冬季流感幼稚園爆發數目總和為228宗。

10個小朋友因流感入ICU 多少個患腦病變？

流感引起的併發症主要與腦和肺有關，以17/18年冬季流感高峰為例，由2018年1月1日至4月4日冬季流感高峰期完結共錄得20宗兒童嚴重個案，當中19人未有注射流感疫苗，13人併發腦炎、腦病變及腦癇等病症，兩名兒童因嚴重流感併發腦病變死亡。18/19年度冬季流感高峰，截至前日（17日），今年兒童染嚴重流感人數達10人，其中7人併發腦病變或腦炎。

本港專家紛紛呼籲家長帶小朋友注射流感疫苗。（羅國輝攝）

流感侵入人體 出現「免疫風暴」致病情嚴重

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，5歲以下的幼童免疫系統未成形，若沒有注射流感疫苗，難以抵抗病毒。他解釋指，幼童免疫力低，感染流感病毒後有機會引發「免疫風暴」，自身會攻擊病毒而產生發炎因子，可傷害正常組織，包括肺、腦及心臟等。許樹昌又指，不論甲型流感或乙型流感，是否有注射流感疫苗都有機會引發「免疫風暴」，但有注射疫苗，病情一般會較輕。

患嚴重流感可影響智商？

許樹昌指出，流感併發腦病變，病人初期會出現神志不清，大人或可依靠自身免疫能力康復；然而，倘兒童患者出現腦病變、腦膜炎、腦炎等腦病，腦細胞有可能受損，當腦細胞死亡，「對智商有些少影響」。他呼籲小朋友注射流感疫苗，減低出現嚴重併發症的風險。

醫流感都有「黃金治療期」？

流感病人以特敏福控制病情很常見，但特敏福亦有服用黃金期，許樹昌表示流感病人發高燒應該在5天內處方特敏福，助病人抵抗病毒，而黃金期是發病首兩天服用特敏福，可有助病人康復。

截至今日，本港錄得10宗兒童嚴重流感個案，當中7人併發腦病變或腦炎。（羅君豪攝）

香港大學腦神經科教授張德輝早前接受《香港01》訪問指，腦病變的死亡率較高，達3至4成，流感所致的腦病變普遍為病毒性腦病變，病情會日漸變差，更有可能出現神志不清情況，病人大多要入住深切治療部。他形容腦病變的情況罕見，腦病變有機會致病人出現影響智力、四肢不受控制及腦癇等永久性損害。