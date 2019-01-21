【流感停課】隔三年再流行甲型H1　醫生：幼童從未接觸致病發率高

本港踏入冬季流感高峰期已第三個星期，截至上周六（19日）已有234間幼稚園及幼兒中心需要停課。 衞生防護中心首席醫生（監測）歐家榮解釋，對上一次流行甲型H1流感病毒已是2016年的冬季，今次再流行甲型H1，有理由相信大部份幼童均未曾接觸過此病毒，令發病率較高。 他又指，有170間幼稚園或幼兒中心已透過外展疫苗計劃為學童注射流感疫苗，六歲以下幼童的疫苗覆蓋率約為30%，呼籲家長盡快帶子女打針。

衞生防護中心首席醫生（監測）歐家榮（左）分析今年度流感肆虐幼園的主因。（資料圖片）

今年冬季流感較多幼稚園或幼兒中心爆發流感，衞生防護中心上周五建議曾爆發流感的學校停課七天，首席醫生歐家榮今日接受電台訪問時指，今次流行的是甲型H1流感病毒，近數年均無在本港大規模流行，上一次流行同類病毒已是2016年的冬季流感季節。

歐家榮續指，2016年的實驗室數據顯示，甲型H1流感樣陽性比率約為50%，但今年的甲型H1比率已逾80%。歐相信主因是大部份幼童從未接觸過甲型H1病毒，致令今年的發病率特別高。

他又強調，幼稚園停課是臨時的針對性措施，希望可中斷校內傳播。食物及衞生局上周主持的跨部門會議中曾經討論應否全面停課，結論是暫時只建議爆發流感的幼園停課，但歐家榮預計，流感活躍度將進一步上升，不能排除全港停課的可能性，當局會在農曆年假後再檢討停課措施是否繼續。