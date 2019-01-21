【中環灣仔繞道．直擊】十分鐘三架車驚險切線　專家批欠指示

中環灣仔繞道昨（20日）正式通車，今（21日）為首個工作天。記者今早於現場視察情況，發現有車輛駛經林士街天橋往中區或進入繞道往灣仔北方向時，為免走「冤枉路」10秒內由慢線快速切線至繞道入口往灣仔北，情況險象環生。

有車輛經中環3號渡輪碼頭對開天橋，因一度切線將錐形路標撞翻，有交通警員一度封鎖行車線逾數分鐘，讓職員重新排放路標。（陳晶琦攝）

通車踏入第二日，記者今早8時許於現場視察，發現中環灣仔繞道的東行及西行方向，行車大致暢通未見擠塞。惟駕駛者或未完全掌握路面情況，驚險事件頻頻出現。

記者在現場觀察逾一小時，多架車輛進入往中區或往灣仔北繞道方向，便開始減速慢駛以選擇行車線，有的士更一度停駛逾10秒，看清路面標記才切線。同時，記者發現每10分鐘便有2至3架車輛疑因切線緩衝區過短以及標示牌不足，頻頻出現10秒內由慢線快速切線至灣仔北繞道入口、在切線緩衝區尾段才突然「轉軚」切線，以致後面的車輛多次發出響號，情況十分驚險。

香港汽車會會長李耀培接受《香港01》訪問表示，繞道尚未完全開通，在進入往中區或往灣仔北繞道方向的天橋欠缺路牌，直言指示「唔清晰」，容易令駕駛者混淆往灣仔及中區方向的出口，導致駕駛者在出口處需「臨時切線」，險象環生。

汽車專家促運輸署加指示路牌

另外，李耀培續指在糖水道向西行方向，同樣有「危險位」。他指現時若駕駛者想由糖水道的慢線進入中環灣仔繞道入口，需要「切三線」才能駛進繞道；惟糖水道亦有大量車輛沿中線駛往銅鑼灣及灣仔方向，駕駛者若稍有不慎，便有機會在「切三線」進入繞道時發生意外，同時造成交通擠塞。

李耀培認為僅在隧道出入口有車速及出口路線指示並不足夠，導致有駕駛者在隧道內轉線。故他建議運輸署應在各繞道的出入口位置，增加路牌指示駕駛者，讓駕駛者能及早作轉線決定，並識別駕駛路線。李耀培又呼籲駕駛者勿對繞道「期望過高」，指繞道應思考為告士打道的「替代路線」。

立法會交通事務委員會主席陳恆鑌表示，涉事「鉸剪位」十分危險，認為標示牌有誤導駕駛者。（陳晶琦攝）

陳恆鑌憂險釀意外

立法會交通事務委員會主席陳恆鑌表示，涉事「鉸剪位」十分危險，認為標示牌有誤導駕駛者。他解釋，車輛駛經林士街多層停車場後，路牌標示慢線往中環、灣仔方向，駕駛人士便一直靠左行，惟駛至近繞道入口，方發現同樣有入口往灣仔北方向，故得悉繞道開通兩日以來，有車輛多次由慢線突然切線險釀意外，認為當局在道路設計以及路牌方面須有所改善。

香港運輸研究學會資深會員熊永達表示，繞通開通初期需讓駕駛者有一段時間適應行車線，惟現時駕駛者慣用自動導航系統駕車，倘應用程式未即時更新路線或會「揀錯線」，故認為標示路牌應放置在較早路段，以清晰顯示路線方向。