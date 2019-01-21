【中環灣仔繞道．實測】巴士720 VS 720X　行舊路定繞道往中環快?

中環灣仔繞道昨日﹙20日﹚正式通車，今日﹙21日﹚迎來首個工作天。為配合繞道，新巴城巴開辦新線，究竟繞道通車對巴士原有路線，和新辦的路線有何幫助呢？ 《香港01》記者今（21日）日，分別乘坐由西灣河嘉亨灣開出的720線及720x線前往中環，發現原有的720線較繞道未通車前快約8分鐘，而跟新辦的720x線的行車時間相若，即大約需時28分鐘，可見繞道起了分流作用，減少了告士打道一帶車流。

記者今（21日）日，分別乘坐由西灣河嘉亨灣開出的720線及720x線前往中環。（黃雅盈攝）

為了測試繞道通車對東區一帶有否影響，《香港01》記者分別在通車前及通車後，乘坐由西灣河嘉亨灣出發的720線，以及通車後新辦的720x線，以觀察有否比通車前省時。

記者先於本月16日早上8時20分返工繁忙時段，乘坐新巴720線由西灣河嘉亨灣總站往中環皇后像廣場，由西灣河至北角一段路行車暢順。約8時40分巴士駛至東區走廊，雖未至塞車，但車輛要緩慢行駛，10分鐘後到灣仔告士打道，同樣未見塞車，最後約於8時50分抵皇后像廣場巴士站，全程需時35分17秒。

720線及720x線駛上東區走廊、近北角碼頭位置時，開始車多車速亦相當緩慢。（黃偉倫攝）

繞道通車後720線快以往約8分鐘

記者再在今（21日）早約7時50分，同樣乘坐720線前往中環皇后像廣場，該線未有行經中環灣仔繞道。由於720x線先行開出，故此在嘉亨灣總站選乘720線的乘客並不多。

而沿途交通亦算相當順暢，往後的數個站則有較多乘客上車；直至巴士駛上東區走廊，行車速度開始減慢，到臨近中環灣仔繞道西行入口時，不少車輛需選行車線，故此阻礙後方的車輛行駛，導致有車龍出現。

720線經由東區走廊進入灣仔後，馬路亦未有阻塞，故此記者僅用了27分53秒，即大約早上8時20分到達皇后像廣場。結果顯示，繞道起了分流作用，減少了告士打道一帶車輛，720線比繞道未通車前車程快約8分鐘。

經繞道720X線與720線行車時間相若

而另一名記者則於今早7時50分乘坐通車後新辦的720X線，同樣從西灣河嘉亨灣出發，經繞道灣仔出口，再前往中環，以林士街為總站。

巴士先往耀東邨，大約15分鐘到筲箕灣站，之後進入東區走廊。巴士到近北角碼頭位置時，走廊開始車多，車速緩慢，時速平均每小時30公里以下。大約8時12分，巴士進入繞道隧道左邊行車線，前往灣仔北，過程非常順暢，前方未有其他車輛，大約3分5秒後便到達灣仔，然後直往中環皇后像廣場，大約8時18分到站，一共花了約28分5秒到達中環，則跟不經繞道的720線行車時間相若。

另外，乘客羅同學於筲箕灣海晏街上車到中環砵甸乍街 ，再轉另一架巴士往珠海書院。在未有繞道前，她說，往常即使遇上少少塞車，巴士約20分鐘到中環，不塞車約15分鐘更可去到。繞道指在紓緩現時告士打道、夏慤道、干諾道中走廊的交通擠塞情況，她認為要解決本港塞車問題，先要解決紅隧擠塞。