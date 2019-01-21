港大學生會批評　李國章續任校委會主席為嚴重失誤 促校方修改

政府早前刊憲公布，再度委任港大校務委員會主席兼成員李國章，惹來爭議。港大學生會今（21日）形容延續李國章的委任為嚴重失誤、極度痛心，並發起聯署行動，促校監、校董會及校委會修改《香港大學規程》。

校方代表接過學生會的聯署聲明。（張浩維攝）

學生會：續任李國章是嚴重失誤

香港大學學生會表示，再度委任港大校務委員會主席兼成員李國章為嚴重失誤，對此極度痛心。他們解釋，從昔日港督及主權移交後的特首，兼任港大校監時均明確表明為禮儀角色，不論港英政府和特區政府，均曾多次表明大學校監，僅是名義首長或只具有禮儀性質。

然而，現時二十四名校務委員中，校監可自行任命七個連同主席在內的校外人士，而校委會在委任李國章的整個過程不開誠布公，反映顧問委員會屬閉門做車。

教育界立法會議員葉建源。（張浩維攝）

葉建源指校方應在委任制席上改善

教育界立法會議員葉建源指出，行政長官林鄭月娥曾稱不會介入校委會事宜，惟特首有權力委任校委會委員，難以避免牽涉在內，認為校方應在委任制席上改善。

港大學生會會長黃程鋒亦表示，早前邀請港大學生、校內組織、校友、教師及職員參與聯署行動，共獲得逾1,500個簽署，盼透過聯署活動促校監、校董會及校委會修改《香港大學規程》，堅守院校自主。

他又指，學生會將於本月28日提交校委會組為的建議報告，料校委會會議於3月討論相關報告。