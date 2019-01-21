港大學生會候選內閣被指染紅　學生促退選　候選秘書自詡湯家驊

2019年度香港大學學生會周年大選將於1月28日至2月1日期間舉行，由三人組成的內閣「蒼傲」角逐學生會中央幹事會，麥嘉晉就以「一人莊」姿態角逐常務秘書。 香港大學學生會校園電視早前訪問「蒼傲」三名成員，三人的政治立場與近年的港大學生會大相逕庭，包括認為政府取消議員資格的判決過程屬公平，並有足夠理據支持政府所作的判決，故對DQ議員沒有任何特別意見，又形容人大釋法是「成功的新詮釋」。片段一出後，三人被學生和網民被批評為「染紅」和親建制，甚至被學生促三人退選。 香港大學學生會校園電視昨晚(20日)上載麥嘉晉的訪問，他在訪問中稱不太熱衷於參與政治，他又自詡行會成員、資深大律師湯家驊，認為湯家驊和以前的公民黨比較能反映和接近其政治立場。

香港大學學生會校園電視早前訪問「蒼傲」三名成員，三人的政治立場與近年的港大學生會大相逕庭。（ 香港大學學生會校園電視片段）

「蒼傲」獲「港人講地」加持

內閣「蒼傲」由三人組成，包括角逐候選會長的理學院五年級生鄭鎮熙、角逐候選內務副會長的經濟金融系三年級生張信一，以及就讀文學士及法學士二年級的候選大學事務秘書李鎔津。去年底，周年大選提名期結束仍未有內閣參選，「蒼傲」在重啟提名期後才參選，屬唯一參選內閣。

三人早前接受香港大學學生會校園電視，其中他們的政治立場備受爭議。被問到是否支持政府取締香港民族黨，鄭鎮熙稱相信香港的法治仍然相當完善，故對在香港完整司法制度體系下做出的判決，並沒有太多質疑或反對。

至於被問到是否支持政府取消議員資格，鄭鎮熙表示，政府取消議員資格的判決過程屬公平，並有足夠理據支持政府所作的判決，故對DQ議員沒有任何特別意見，又形容人大釋法是「成功的新詮釋」。

就《國歌法》和《基本法》23條立法，鄭鎮熙認為兩條法例十分類似，由於爭議聲非常之多，故他們不希望對於任何未實施或未明文規定的法例作出過多評論，因會對這條法例會有所偏頗，認為最終有很多商議的空間。他們強調應政府應充分考慮各種聲音，「推出一條為大部分港人所接受的法例」。

有關訪問在網上瘋傳，片段自星期六上載至今，已逾一千個「嬲嬲」，又被學生和網民被批評為「染紅」和親建制，甚至有學生促三人退選。其中社區前進林兆杉斥：「年輕人都唔講理想、向現實跪低，香港已死。」有網民說：「如果要用幾個字去形容你哋嘅政治立場，我就會覺得你哋係『顧左右而言他』。」

不過三人卻得到親建制媒體「港人講地」加持，直指：「港大候選學生會終於回歸理性」，又指網民激讚三人「講起上嚟有理有據、呢啲先係學生代表」。

發聲明反駁 稱被刻意抹黑和分黨分派

蒼傲昨天發表聲明反駁批評，他們指部分人士斷章取義，對被刻意抹黑和「分黨分派」感到遺憾。他們認為政治取態並不應成為參選學生會的預設條件，任何希望為同學服務的學生均有資格參選學生會。

他們又解釋，在校委會事件與現屆學生會的立場一致，並希望爭取在更多校務議題上讓學生有更高的參與度，實現師生共治；又認為李國章並非合適的校委會主席人選，希望校方就主席任命上，認真聽取各方和學生的意見

麥嘉晉認為《國歌法》立法原意合理，認為只要願意尊重國歌和願意為自己的行為負責，認為國歌法的立法「係應該要嘅」。（香港大學學生會校園電視片段圖片）

麥嘉晉：《國歌法》「係應該要嘅」



另外，候選常務秘書麥嘉晉接受訪問時指，他本身並不太熱衷於參與政治，在大部分議題的立場傾向於中間偏左，他表明不同意和不支持香港獨立。其中他認為歷史上香港和中國有非常緊密的聯繫，不可以因一些事去全盤否定中國，同時我認為香港獨立在法律上並不合法，故不會支持「這種不合法的東西出現」。

他亦認為《國歌法》立法原意合理，認為只要願意尊重國歌和願意為自己的行為負責，認為《國歌法》「係應該要嘅」。

被問到可否用香港的政治組織或政治人物代表自己，他指自己不激進，認為以前的民主黨和公民黨比較能反映他的政治立場。他又認為湯家驊較能反映其政治立場，「湯家驊先生同我一樣都係比較會從多角度處事睇成件事嘅一個人，其次他比較冷靜，唔會好草率作出評論同反應，他亦唔會就所有事情都有一個嘅既定立場，對於有啲事佢覺得唔合理或認為唔應支持嘅事情，他都唔會強行基於佢嘅泛民立場而違背佢自己嘅理念。」