【流感停課】過去3日接種幼童增一成　醫生料長假前打針人數續增

冬季流感肆虐，截至昨日(21日)下午4時，全港約一千間幼稚園當中，累計已有301間幼稚園因爆發流感，需停課七天以中斷學童間的流感傳播。 有家庭醫生指過去三日，前來接種流感疫苗的幼童增加了約一成，預料農曆新年假前打針人數會再上升，相信流感疫苗的存貨，足以應付；惟他提醒，流感疫苗，一般在注射14天後可發揮作用。 另外，有學者指，疫苗在小朋友身上的保護力約六成，若全班同時有打針，有效減慢流感在班中傳播的速度。

家庭醫生指多了家長帶同子女打針。（資料圖片）

因應流感在幼童間的爆發情況，衞生防護中心上周建議逾300間幼稚園及幼兒中心停課七天，中心又指幼稚園的爆發程度較往年嚴重，多次呼籲家長應帶同未接種今季流感疫苗的子女打針。

家庭醫生：打針人數增一成

家庭醫生關嘉美指，過去三日前來診所接種流感疫苗的6歲以下幼童較以往增加了一成，有不願為子女打針的父母曾表示，擔心子女打針後會發燒，她只能向父母解釋疫苗原理，望為對方釋疑。

私人執業醫生已用約四分一疫苗存貨

另一位家庭醫生李福基則透露，私人執業的醫生約有100支流感疫苗存貨，相信近日已用了約四分一，此外，近日來查詢疫苗情況的人數亦有增加。

李福基指，診所內有八、九成小童因發燒前來求診，但他們均沒有預先接種流感針，令他感到詫異；他估計，農曆年假前會較多人來打針，因為有父母會擔心子女打針後生病，較願意在放長假前打針。

他相信，流感疫苗的存貨足以應付未來的需求，「即使新年前打針的人會多了，但相信不會有大幅度增加。」而流感疫苗，一般在注射14天後可發揮作用。

杜啟泓指，流感疫苗保護效用約有六成。（資料圖片）

同學接種等同子女免疫？學者：全班打針助減慢傳播

有家長質疑疫苗效力，亦有人認為只要其他學童有打針，自己子女會同受保護、不用再打針。

香港大學醫學院微生物學系臨床副教授杜啟泓指，流感疫苗在幼童身上的保護效用約60%，意味即使10個學童有打針，其中4人亦可能染病，有打針的人發病嚴重程度會較輕微，因此即使全班大部份同學有打針，仍存在一定感染風險。

另外，杜啟泓提醒幼童並非只會在班房內染病，亦有可能在社區內其他地方接觸到流感病毒，不能掉以輕心，而若全班同學均有接種流感疫苗，有助病毒的傳播速度大大減低。