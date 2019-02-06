六合彩新春金多寶1億頭獎「富貴險中求」？三大盲門號碼等你揀

六合彩新春金多寶攪珠周六晚（9日）9時半舉行，是期攪珠估計頭獎基金有機會高達1億元，是這項金多寶頭獎最高派彩，也是六合彩歷來頭獎最高派彩。要中六合彩頭獎，當然要揀啱中獎號碼，但亦有人喜歡逆向思維，專門揀選甚少出現的號碼下注，貪其隨時可以一注獨中，毋須與其他人瓜分巨額彩金。 《香港01》根據香港賽馬會資料，發現原來六合彩號碼增至49個後，過去16年新春金多寶攪珠中，竟然有3個號碼從未攪出，可謂這項金多寶的盲門號碼，喜歡「扒冷」的市民不妨考慮這3個號碼。

雖然近年互動投注設施越趨普及，但不少市民仍然喜歡到投注站排隊購買六合彩彩票。(資料圖片)

16年共有12個號碼僅攪出1次

自六合彩號碼由2002年7月4日增至49個後，由2003年至2018年共舉行了16次新春金多寶攪珠，其中最旺門的號碼為10號及29號，均為攪出5次。

然而，從未攪出的盲門號碼亦有3個，分別是21、38及40號。此外，僅攪出1次的弱門號碼共有12個，分別是1、7、8、9、12、18、23、26、32、39、41及45號。