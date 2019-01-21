【中環灣仔繞道】運輸署稱首個工作天交通正常　籲繁忙時間用舊路

中環灣仔繞道昨日﹙20日﹚首階段通車，今日（21日）為首個工作日，但於繁忙時段期間，交通出現嚴重擠塞。 運輸署指出，港島區整體交通大致正常，繁忙時間的交通情況與平時相若，但首階段通車後初期，中區出口及干諾道中一帶交通會較為繁忙，呼籲駕駛者預留較多的交通時間，又建議由東區前往中西區駕駛者使用原有道路。

運輸署呼籲，駕駛者預留較多的交通時間，又建議由東區前往中西區駕駛者使用原有道路。（資料圖片）

↓ 圖解中環灣仔繞道四大中伏位 ↓

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建議東區前往中西區使用原有道路

運輸署預計，首階段通車後初期，於早上及傍晚時份，中區出口及干諾道中一帶交通會較為繁忙，呼籲駕駛者預早計劃行程及預留較多的交通時間，又建議由東區前往中西區的駕駛人士，於繁忙時間使用告士打道、夏慤道及干諾道中等原有道路。

至於東行交通方面，署方指出，除使用干諾道中天橋沿民寶街前往金鐘、半山及灣仔（南）及銅鑼灣一帶外，建議駕駛者可沿地面道路包括干諾道中、民吉街等前往上述地點。

今晚進行優化交通標誌及道路標記工程

署方又指，在東行方面，於今早繁忙時段有駕駛者或仍未熟習新路線，集中在慢線經民寶街前往中區，導致車速較慢。署方指出，已安排在今晚進行優化交通標誌及道路標記工程，冀於明早完成。

運輸署指出，未來會繼續密切監察及檢視個別路段的路面情況，以採取相應的優化措施，包括調校燈號及增加交通標誌及道路標記。