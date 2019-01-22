有組織倡醫生簽文件保證疫苗安全　倘有ADHD濕疹要負責醫療費

衞生防護中心昨日（21日）公布最新幼稚園停課名單，再多67間幼稚園宣布停課，現時總計增至共301間幼稚園需停課。正值流感高峰期，政府全天候呼籲學童接種流感疫苗之際，不信任疫苗效用的組識「香港免疫針關注協會」於2014年製作、供醫生簽署的「免疫針絕對安全保證書」再在網上流傳。有網上醫護組織轉載有關「保證書」，批評有關人士做法「癲狂」。

正值流感高峰期，政府多番呼籲社會各界繼續提高警覺預防流感，如家長仍未安排其子女接種今季流感疫苗，應盡快接種以加強個人保護。（資料圖片）

該協會製作的「保證書」範本，是讓家長給予醫護人員簽署的文件。根據「保證書」的內容指，若小朋友接種疫苗後有其他疾病反應，會負責其醫療費用及日常照顧費用，保證疫苗是絕對安全及有效，並無任何風險。若出現自閉症、專注力失調及過度活躍症、哮喘及濕疹時，會負責其醫療費用及日常照顧費用。文件的下款要求有關醫生及護士簽名作實，家長才為其子女接種疫苗。

有網上醫護組織「醫言‧故‧我」轉載有關「保證書」內容，發帖直斥「本來真係唔想開火，但係家陣呢個所謂『免疫針關注協會』玩到咁癲狂，真係唔可以再沉默！」

另外，網上群組「山地媽」亦批評，「大家嚟睇下啲素人父母黐線到咩程度」，認為是迫負責的醫生「知難而退」，做法不當。

醫療人員網上組織公開批評有關「保證書」做法「癲狂」，認為「唔可以再沉默」。（網上截圖）

大律師：相信醫生視「保證書」當笑話

大律師陸偉雄表示，該份「保證書」的內容未有合理的意圖及討論空間，説法無稽，相信不會有醫生會在此簽署確實。若有醫生不慎在文件簽名，由於「保證書」未能合理保障雙方利益，倘若將來接種疫苗的兒童，身體產生任何毛病，「保證書」亦難有正式的法律效力，引伸出來的法律問題絕對有商榷餘地，「因為佢所講嘅假設不切實際，絕對有得拗。」

他舉例，醫生為病人開藥，服用藥物後產生的副作用有時難以預計，不可能要在配藥前要求醫生先行簽署「保證書」一樣，相信醫生留意到「保證書」後，可當笑話一則，不用理會。

「免疫針關注協會」於2014年向外宣揚的「疫苗絕對安全保證書」，要求醫護人員保證疫苗安全，肯承擔因疫苗出事引致的醫療費用。該保證書近期再在網上熱傳。（網上圖片）

市民應了解注射風險 有醫生不解為何要簽署保證書

中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院副院長（本科教育）黃仰山表示，醫護有責任令病人知道注射疫苗的風險，他稱若要簽「保證書」，應該是市民明白注射風險，簽署了解，而非由醫生保障。他強調醫生不能強逼市民注射疫苗，對家長要求醫生簽署保證書表示不解。他又強調注射疫苗的好處遠多於壞處，而沒有注射流感疫苗有可能出現流感併發症。

香港家庭醫學院學院前院長陳銘偉直指，做法不切實際，強調根本不可能要求醫生簽署保障書，因為那怕服用必理痛亦有機會出現副作用，而注射疫苗的市民有百萬分之一的機會患上吉巴氏綜合症。他強調，醫生的責任是提醒病人相關治療或注射疫苗的風險，而最終是否注射疫苗是由家長決定，他又指若病人患上癌症，亦不能要求醫生確保為病人做化療或電療時沒副作用。

事實上，上述的網上宣揚反疫苗言論屬冰山一角，去年藝人謝安琪的一段反疫苗電話錄音被瘋傳，她質疑流感疫苗成效低，又指流感疫苗已變種為「勁菌」，以及含水銀、鋁等，有關言論獲得不同網民附和。謝安琪的說法雖然被港大微生物學系講座教授袁國勇及其他醫生逐點駁斥，但反疫苗的聲音仍不絕。