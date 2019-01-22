逾兩成大學生曾遭性騷擾　八大設委員會或紀律程序跟進

平機會昨日公布「本港大學生性騷擾調查研究」，發現每約4個大學生，就有一人曾在調查前12個月內受到性騷擾，建議大學在反性騷擾措施及處理機制上作出改善。《香港01》就事件向九間大學查詢，多間院校均表示，有制定防止性騷擾政策，以講座、工作坊、小冊子等形式推廣，並會研究平機會建議。在處理性騷擾投訴機制上，各大學設有不同委員會或有相關紀律程序跟進，例如城大於七年前成立防止性騷擾委員會跟進，並由副校長擔任主席；科大則透過校內的性別歧視委員會、男女平權組長處理涉及的相關投訴。

平機會昨日公布「本港大學生性騷擾調查研究」，發現每約4個大學生，就有一人曾在調查前12個月內受到性騷擾，建議大學在反性騷擾措施及處理機制上作出改善。（資料圖片）

《香港01》向八間資助院校及公開大學查詢，各大院校均指有制訂防止性騷擾政策，包括為教職員或學生提供反歧視培訓講座，又會派發傳訊刊物，提供防止性騷擾指引或相關資訊。

另外，理大、中大、公大、港大、浸大、科大等亦會特別在新生迎新資訊或迎新活動的場合提供防性騷擾的資訊。例如浸大設有專為學生舉辦校園和迎新活動的守則，提醒學生應避免舉行任何有機會構成性騷擾的活動。

至於在投訴處理機制上，各大學設有不同委員會或有相關的紀律程序跟進，例如城大於2012年成立防止性騷擾委員會，由副校長擔任主席，為教職員及學生提供指引和處理涉及性騷擾的投訴。公大設有由副校長領導的「平等機會委員會」，負責監察平等機會政策在校內的執行情況；亦委任平等機會主任擔任聯絡人，負責受理有關申訴。

科大則透過校內的性別歧視委員會、男女平權組長以及相關專責主任，處理校內性騷擾投訴及涉事者的上訴申請。若個案屬實，科大與理大均將執行紀律處分，嚴重者可被革職、開除學藉及停學等。

嶺大至今零性騷擾投訴

根據立法會文件，於2013年至2017年4月期間，八大資助院校一共收到至少34宗涉及性騷擾的投訴，當中有29宗為學生投訴。當中以中文大學涉及最多有關性騷擾投訴，一共有9宗，當中有6宗為學生投訴。

《香港01》再向八大資助院校查詢，嶺大指至今未曾收過有關投訴；科大指，於2014年1月至2018年12月間，接獲共6宗成立的性騷擾投訴個案；浸大指，於2016至2018年共有一宗成立的學生被性騷擾投訴個案，另一宗正在調查。