蘇偉文：上半年料推兩至三個過渡房屋項目　涉300伙

現時有21萬人居住在環境惡劣的劏房，政府成立過渡性房屋專責小組，促成民間團體提供過渡房屋。運輸及房屋局副局長蘇偉文今（22日）出席立法會會議時提到，上半年將會推出兩至三個項目，預料可提供約300伙單位。

蘇偉文稱，上半年將會推出二至三個過渡房屋項目，預料可提供約300伙單位。（立法會網站）

立法會房屋事務委員會轄下的「跟進本地不適切住屋問題及相關房屋政策事宜小組」舉行會議，多名議員追問當局會否訂立過渡房屋的供應目標。

工聯會麥美娟建議局方善用閒置校舍，改裝成過渡房屋。運房局副局長蘇偉文稱，有部分校舍原先預留作其他用途，如大學研究中心，但最後校方無須使用，政府正與相關的志願機構商量，是否可善用校舍作其他用途。

麥美娟建議局方善用閒置校舍。（立法會網站）

對於會否為過渡性房屋訂立供應目標，蘇偉文以深水埗欽州街項目為例，計劃蘊釀多時，政府需要做很多前期工作，確保用地適合用作過渡房屋，以及營運機構的意願，故政府很難為過渡房屋定下目標供應量。

蘇偉文續指，當局預料上半年會有二至三個項目推出，涉300伙單位。

社聯正向地政總署申請，將深水埗欽州街西與通州街交界一幅的臨時用地，用作過渡房屋之用。（資料圖片）

而專責小組手上有十多個正籌備的項目，用地包括閒置校舍、短租地及政府建築物等，但由由於涉及各項不確定因素，難以說明每個項目需時多久才能推出，他指出有項目原本可於去年12月底公布，但機構內部有事要協調，需延遲至本月公布，而當局在翻新建築物時亦遇到問題，舉例一幢政府建築物，其中一個門牌掉失，需時去處理地契問題等。

對於有議員提出要成立20億專項基金，蘇偉文稱當局會仔細考慮有關建議。

蘇偉文稱，正有十多個正籌備的項目，用地包括閒置校舍、短租地及政府建築物等。（資料圖片）

此外，會上通過要求為輪候公屋三年或以上的家庭提供租金津貼，及研究租管可行性，以及加大力度提供過渡房屋和訂立供應目標等兩項動議。